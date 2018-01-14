Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul 36. Olağan İl Kongresi'nde resmi olmayan sonuçlara göre CHP İstanbul İl Başkanı seçildi. Peki Canan Kaftancıoğlu kimdir?

CHP İstanbul 36. Olağan İl Kongresi’nde Canan Kaftancıoğlu CHP İstanbul İl Başkanı seçildi.

CHP İstanbul 36. Olağan İl Kongresi’nde il başkanlığı ve kurultay delegeliği seçimleri Bostancı Gösteri Merkezi’nde düzenlendi. Canan Kaftancıoğlu, “Ben İstanbul’u, haramilerin saltanatından kurtarmaya adayım. Yıllardır süren kadın mücadelesinin sonucu olarak, Türkiye’nin en büyük örgütünün başkanı olmaya adayım. Türkiye işçi sınıfının bu şanlı kentinde, alın terini, mücadeleyi,liyakatı öne çıkarmak için adayım. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Hak, hukuk, adalet’ yürüyüşünün izinden giderek, büyük İstanbul yürüyüşünü başlatmak üzere adayım. Katılım ve dayanışmayı hayata geçirmek,saydamlık ve hesap verilebilirliği hakim kılmak için adayım. Sahici ve samimi olacağız, lafla değil işle var olmak için adayım. Sokak sokak, ev ev dertlere derman olmak için adayım. Çok önemli bir dönemeçten geçiyoruz. Bu kongre tarihi bir kongre. Önümüzde iki büyük seçim var. Bugün burada İstanbul Belediyesini geri alacak, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İstanbul’u şaha kaldıracak kadroları seçeceksiniz. Kongre bittiği andan itibaren bu yolda çalışacağım” dedi.

CANAN KAFTANCIOĞLU KİMDİR?

1972 Ordu doğumlu. İlk, orta ve lise eğitimini Ordu’da tamamladı. 1995 yılında İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Sivas Suşehri Devlet Hastahanesi acil biriminde hekim olarak çalıştı. 1997 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı'nda Adli Tıp ihtisasına başladı. TiHV(Türkiye İnsan Hakları Vakfı) ‘de vaka taraması yaparak “İşkence Olgularının Adli Tıbbi Değerlendirilmesi” isimli teziyle ihtisasını tamamladı. Öğrencilik yıllarından itibaren çeşitli dernek ve demokratik kitle örgütlerinde görev aldı. Toplumsal Bellek Platformu’nun kurulmasında önayak oldu.

Yakın tarihimizde yaşanan faili meçhul bırakılmış cinayetlere dikkat çeken Yalın Ses yayınlarından “Benim Babam Bir Kahramandı” isimli derleme kitabı bulunmaktadır. İletişim yayınlarından Müge Tuzcuoğlu derlemesi “Roboski İstenmeyen Çocuklar” ve Um:Ag yayınlarından Eren Aysan derlemesi “Bir Eflatun Ölüm” isimli kitaplara yazı katkısı sunmuştur. Bilimsel ve sosyal alanlarda yayınlanmış yüzü aşkın makalesi vardır. Birleşik Haziran Hareketi geçici yürütmesinde görev almıştır. Ümit Kaftancıoğlu Öykü Ödülleri düzenleme komitesindedir.

2011-2012 yılları arasında CHP İstanbul Basın, Kültür ve İletişimden sorumlu il başkan yardımcılığı, 2012-2014 yılları arasında İl başkan vekilliği, basından sorumlu il başkan yardımcılığı görevini sürdürmüştür. Motorsiklet kullanmak ve seyahat etmekten hoşlanır. Halen kurucu ortağı olduğu özel bir sağlık kuruluşunda genel koordinatör olarak çalışmaktadır. Dr. Ali Naki Kaftancıoğlu ile evli olup Çağım Işık isminde bir kızı, Rocky isminde sahiplenilmiş dört ayaklı bir oğlu bulunmaktadır.