Canan Kaftancıoğlu: "İstanbul rahat bir nefes alacak!"

CHP İstanbul İl Örgütü, 36. Olağan Kongresini Bostancı Gösteri Merkezi'nde büyük bir coşkuyla gerçekleştiriyor.

YURT - Bostancı Gösteri Merkezi’nde yapılan kongrede İl Başkanlığı için aday olduğunu açıklayan Canan Kaftancıoğlu, İstanbul'u kazanmak ve CHP iktidarını kurmak için aday olduğunu söyledi.

İşte Kaftancıoğlu'nun konuşmasından satırbaşları:

İnsanca hakça bir düzen diyenler merhaba.

Hepinizi en devrimci duygularımla selamlıyorum. Bugüne kadar hizmet etmil il başkanlarına huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum.

Ben İstanbul'u haramilerin saltanatından kurtarmaya adayım. Yıllardır süren kadın mücadelesinin sonucu olarak Türkiye'nin en büyük örgütünün adayı olmaya adayım.

Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nun başlattığı hak hukuk adalet mücadelesinin İstanbul'da başlatmak içni adayım. Konuşma vaktini geçtik. Var gücümüzle çalışma vakti. Lafla değil işle anılma vakti. Sokak sokak ev ev dertlere derman olmak için adayım.

2019'da Türkiye'nin kaderi belirlenecek. Ya 1923'den bugüne reklam arası diyenler Atatürk'e Atatürk demeyenler demokrasiye adalete inananlar bu işin şakası yok. Şimdi bütün gücümüzle mücadele etme vakti. Özgür adaletli bir ülke kurma vakti. Bu yolda tek amacımız tek adam rejiminden Türkiye'yi kurtarmaktır. Kendisini milli gören ama ona muhalif olanlara gayri milli diyenlerdir bunlar. Herkes biraraya gelmelidir.

Salonun her yerinde arkadaşlarımı yoldaşlarımı görüyorum. CHP'nin iktidar arayışına inanan kardeşlerimi görüyorum. Ben bugün burada esir alınmış vekilimiz Enis Berberoğlu'nu görüyorum. Ahmet Akın'ı ve diğer gazetecileri görüyorum. Bu salonda OHAL'le KHK'larla işlerinden edilmiş insanları görüyorum. Sivas'ta Başbağlar'da katledilen canlarımızı görüyorum. Trabzon'da yitirdiğimiz Eren Bülbül'ü, görüyorum Ötekileştirilen ve ayağa kalkacak yoldaşlarımı görüyorum

Yani dostlar bu salonda tek yürek olmuş sizleri görüyorum. Saldıracaklar daha çok saldıracaklar. Milletvekillerini belediye başkanlarını tutuklayanlar bugün belediyelere saldırı içerisinde. Dostlarım ne yapmak istediklerini biliyoruz. Genel Başkanımızı ve partimizi susturmaya çalışıyorlar. Susmayacağız, korkmayacağız, yılmayacağız.

Bu memlekete yaptıklarınıda sokak sokak ev ev göz göze yılmadan bıkmadan usanmadan anlatacağız. Bunu birbirimize inanarak yapacağız. Burada örgütümün vereceği karar bu noktada çok önemlidir.

CHP'li olmak devrimci olmak demektir. İnsan haklarının yok edildiği insan haklarınının ayaklar altına alındığı, faşizan uyguların sıradanlaştırdığı günler yaşıyoruz. Bende Cumhuriyet'in kurucu kadrolarının bana verdiği hakka güvenerek tek adam rejimine meydan okuyorum. Biz tek adam tejimine teslim olmadık. Olmayacağız.

Milyonları buluşturan yürüyüşümüzde ne demiştik? Hak hukuk adalet. Dayanışmayla aşamağayacığımız hiç bir şey yok. Partili arkadaşlarımın katkısına ortak aklına ihtiyacım var. Bugün dayanışma ile güçlerimizi birleştirme günüdür. Daha güçlü bir parti daha güçlü bir İstanbul için, büyük işler tamamlamak için 2019'da büyükşehiri AKP zulmünden kurtaracağız.

Hiç bir zaman dağınık çatışmaların içerisinde olmayacağız. Ulaşabilir bir il başkanı olacağım. Benim örgütümün yanında olduğumu göreceksiniz.

Sevgili yoldaşlar partimiz için çalışan herkes bizim için değerlidir. Örgütümüzün gücünü hep birlikte göstereceğiz. Gün kişisel kavgaları parti dışında tutarak, ülkemizi karanlık amaçlarına alet etmek isteyenlerle mücadele günüdür. Gün dayanışma ve barış günüdür. Önce kendimizle sonra bizim gibi düşünmeyenlerle kimseyi aşağılamadan ötekileştirmeden insan odaklı bir hayatı paylaşma günüdür.

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