Canan Kaftancıoğlu CHP İstanbul İl Başkanlığı'na adaylığını açıkladı

CHP'de düzenlenen ilçe kongrelerinin ardından Eski PM üyesi Canan Kaftancıoğlu 13 Ocak 2018'de gerçekleşecek olan İl Kongresi için “Görevden kaçmak yok. İl Başkanlığına adayım” sözleriyle adaylığını açıkladı.

CHP'nin son günlerdeki tartışmalı ismi İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat'a bir rakip daha çıktı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteğini alarak sahaya çıkan eski PM üyesi Canan Kaftancıoğlu, Damga Gazetesi ortaklarından Mehmet Mert'e konuştu. Kaftancıoğlu, kısa açıklamasında, "Görevden kaçmak olmaz, böyle olması gerekiyormuş" şeklinde açıklamada bulundu.

Gazeteci Mehmet Mert'in birkaç gün önce adını gündeme düşürdüğü Canan Kaftancıoğlu, İstanbul İl Başkanlığı adaylığı hakkında bir yalanlamada bulunmuş, aday olmayacağını, ancak mevcut yönetimle de birlikte yol yürümeyeceğini belirtmişti. Kaftancıoğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı için partiyi önce İstanbul'da sonra Türkiye'de iktidara taşıyacak bir ekip oluşturmak gerektiğini. Mevcut yönetim ile değil, daha aktif çalışan, söylemleri ile, çalışmaları ile, örgütü harekete geçirecek, yeni bir ekibe ihtiyaç olduğunu söylemişti.

Kaftancıoğlu'nun bu açıklamasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile başabaş bir görüşme gerçekleştirmesi, siyasi yol haritasını da değiştirmesine neden oldu. Kılıçdaroğlu'nun, “Yaptığımız nabız yoklamaları ve görüşmelerde sizin isminizi öneren çok arkadaşımız oldu. Aday olmanızdan memnuniyet duyarız. Demokratik yarışa katılırsanız partimize güç katarsınız” şeklindeki sözlerine sıcak bakan CHP İstanbul İl Başkanlığı kadın adaylarından Canan Kaftancıoğlu, “Madem siz de uygun görüyorsunuz, o zaman aday olacağım. Partimizi İstanbul’da iktidara getirmek için elimden geleni yapmaya hazırım. " yanıtını verdi.

Geçmiş dönemlerde CHP İstanbul İl Başkan yardımcılığı ve CHP PM'de görev üstlenen Kaftancıoğlu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu desteğini alarak 13 Ocak'ta yapılacak başkanlık yarışında bir adım öne geçti.

Kaftancıoğlu'nun seçimi kazanması halinde, CHP siyasi tarihinde bir ilk gerçekleşmiş olacak. CHP'li kadın bir siyasetçi, zorlu geçecek 2019 yerel ve başkanlık seçimleri öncesinde CHP'nin İstanbul'daki 1 numarası olacak.





