Canan Kaftancıoğlu Anıtkabir'de: O anlayışı kadınlarla yıkacağız

CHP’nin 5 kadın il başkanı Anıtkabir’de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün huzuruna çıktı.

CHP'nin 5 kadın il başkanı Anıtkabir'i ziyaret etti. Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakan CHP’li kadınlar adına İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ne mesaj yazdı: “Kadınları ötekileştirmeye, dışlamaya, sosyal ve siyasal hayatın dışında tutmaya çalışan iktidarın cinsiyetçi eril dilini ve anlayışını kadınlarla yıkacağız.”

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 36. Olağan İl Kongrelerinin sonucunda İstanbul, Kayseri, Trabzon, Kütahya ve Bartın örgütlerinin liderliğini kadınlar üstlendi. CHP’nin 5 kadın il başkanı bugün Ankara’da bir araya gelerek önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü daha sonra da Anıtkabir’e resmi ziyaret gerçekleştirdi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine “CHP İl Başkanları” yazılı çelenk bırakan CHP’li kadın il başkanları daha sonra Atatürk’ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulundu. Misak-ı Milli Kulesi’nde Anıtkabir Özel Defteri’ni de imzalayan CHP’li kadınlar adına İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Atatürk’e hitaben deftere şunları yazdı:

“Halkımızın kaderini değiştiren, kadın erkek eşitliğini sağlayan, ülkemizde ve dünyada barışı tesis etmek için çalışan Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk;

Kurtuluşunda ve kuruluşunda önder olduğunuz Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin bugün seçilmiş beş kadın il başkanı olarak huzurundayız.

Açtığınız yolda Cumhuriyetle başlayan ‘Kadın devrimi’ni ‘Kadınlarla devrim’ diyerek aynı kararlılıkla sürdürmekteyiz. Kadınları ötekileştirmeye, dışlamaya, sosyal ve siyasal hayatın dışında tutmaya çalışan iktidarın cinsiyetçi eril dilini ve anlayışını kadınlarla yıkacağız.

Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğü üzerine kurulu olan inancımızla; bağımsızlık, demokrasi ve özgürlük mücadelemizde kararlılığımızı belirtir, önünüzde saygıyla eğiliriz.”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi huzuruna çıkan CHP heyetinde İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Trabzon İl Başkanı Güzide Uzun, Bartın İl Başkanı Hatice İlknur Erkan, Kayseri İl Başkanı Ümit Özer ve Kütahya İl Başkanı Zeliha Aksaz Şahbaz ile Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse yer aldı.