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02.02.2018 15:17

Çanakkale'de Gökçeada seferleri fırtına nedeniyle iptal

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Çanakkale'de Gökçeada seferleri fırtına nedeniyle iptal
Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesine bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)- Kuzey Ege'de etkili olan fırtına nedeniyle, Gökçeada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş. yetkilileri, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün Gökçeada-Kabatepe arasında yapılması planlanan, Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 13.00-17.00 seferleri ile Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 15.00'teki feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Çanakkale Boğazı'nda, diğer hatlardaki seferler ise normal olarak devam ediyor.

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