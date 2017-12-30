Can Bonomo, Öykü Karayel’i öpmeye doyamadı

2018’i İtalya’da karşılayacak olan ikili, check-in işlemlerini yaptırırken aşka geldi. Basın mensuplarının önünde öpüşen çift, evlilikle ilgili soruları, “Gözlerinizden öpüyoruz, iyi seneler” şeklinde cevapladı.
2018’i İtalya’da karşılayacak olan ikili, check-in işlemlerini yaptırırken aşka geldi. Basın mensuplarının önünde öpüşen çift, evlilikle ilgili soruları, “Gözlerinizden öpüyoruz, iyi seneler” şeklinde cevapladı.
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