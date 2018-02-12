Cami tuvaletinin çalınan kapısı orada bulundu

Tokat kent merkezinde, cami tuvaletinin demir kapısı çalındı. Kapı, polisin çalışması sonucu hurdacıda bulundu.

Fatih YILMAZ / TOKAT, (DHA) - Bedestenlioğlu Mahallesi'nde bulunan Hazreti Ömer Camii’nin erkek tuvaletine, dün akşam saatlerinde gidenler, demir kapılardan birinin olmadığını gördü. Durumla ilgili bilgi verilen mahalle muhtarı Osman Demir, polise ihbarda bulundu.

Polis ekiplerinin yaptığı araştırma sonucu çalınan kapının, kamyonetle taşındığı ve 75 liraya hurdacıya satıldığı belirlendi. Hurdacıdan alınan demir kapı, camiye teslim edildi. Polis, kimliği henüz belirlenemeyen hırsızlık şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bedestenlioğlu Mahalle Muhtarı Demir, olayla ilgili yaptığı açıklamada, ''Polis ekiplerimiz, gün içerisinde yaptıkları çalışmalar sonrasında, kapımızı buldu ve teslim etti. Emniyet müdürlüğü ekiplerimize ve polislerimize teşekkür ediyorum. Kapımız yerine takıldı. Hırsızlar, bir kamyonetle kapımızı buradan alıp, götürmüş; hurdacıya satmış. Şimdiye kadar ne camimizde ne de mahallemizde hiçbir hırsızlık olayı olmamıştı. Bu, ilk oldu. Camimizin tuvalet kapısı, her zaman açıktı; ama bundan sonra artık kilitleyeceğiz'' dedi.