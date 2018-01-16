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16.01.2018 12:10

Çamak: İhraç edilen öğretmen sayısı onlardan fazla

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Çamak: İhraç edilen öğretmen sayısı onlardan fazla
CHP Mersin Milletvekili Dr. Hüseyin Çamak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda gündem dışı söz alarak, OHAL’in defalarca uzatılmasını eleştirdi ve OHAL süreci boyunca yaşanan hukuksuzluklara dikkat çekti.

CHP Mersin Milletvekili Dr. Hüseyin Çamak, OHAL süreci boyunca ihraç edilen öğretmen sayısının, darbeye karıştığı iddiasıyla ihraç edilen asker ve polis sayısından fazla olduğunu belirterek,  “Sadece eğitim alanında değil, her alanda ülkemizin geleceğini karartan bu hukuksuz rejime bir an önce son verilmelidir” dedi.

Çamak, “İlan edildiği günden beri ülkede hukuka ve adalete güveni zedeleyen OHAL'in, artık sürpriz olmayan bir açıklamayla, bir kez daha uzatılacağı belirtildi. OHAL ve KHK rejimi, yönetememenin itirafıdır. Yakın zamana kadar OHAL'i kaldırmakla övünen iktidar, bugün, OHAL'e karşı çıkanları terörist ilan etmektedir” dedi.

OHAL süresince 41 bin 397 eğitim emekçisinin haksız hukuksuz biçimde ihraç edildiğini kaydeden Çamak, “Darbeye karıştığı iddiasıyla ihraç edilen asker ve polis sayısından daha fazla eğitim emekçisi ihraç edildi. Tüm öğretmen atamaları sözleşmeli yapıldı. Sadece eğitim alanında değil, her alanda ülkemizin geleceğini karartan bu hukuksuz rejime bir an önce son verilmelidir” ifadelerini kullandı.

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