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15.01.2018 03:20

Çalınan lüks otomobil böyle bulundu

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Çalınan lüks otomobil böyle bulundu
Pendik'te lüks bir otomobil yoldan çıkarak yuvarlanmış halde tarlada bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, aracı yuvarlandığı yerden çıkardı. Plakasız otomobilin Beykoz'dan çalınmış olduğu anlaşıldı.

DHA- Saat 21.00 sıralarında, Yenişehir Mahallesi Zambak Sokak'taki virajdan tarlaya yuvarlanmış halde lüks bir otomobili görenler polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, plakasız olduğu anlaşılan otomobilin, virajı alamayarak yuvarlandığı ve içerisindekilerin kendi imkanlarıyla çıkarak ortadan kayboldukları ihtimali üzerinde duruyor.

Otomobil bir vinçle tarladan çıkarılıp çekiciye yüklenerek emniyete götürüldü. Ekipler, şase numarasından otomobilin, dün akşam Beykoz'dan çalınmış olduğu tespitini yaptı. Ekipler, otomobilin sahibine ulaşmaya çalışıyor.

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