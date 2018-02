Çalımbay: Engelleri aşacağımıza inanıyorum

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Göztepe maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Tolga SAĞLAM - Selçuk BAŞAR / TRABZON,(DHA)- Trabzonspor Teknik Direktörü Çalımbay, ligde kalan 15 haftanın çok zor geçeceğini belirterek, "Bu yol dümdüz olmayacak. Engellerde çıkacak. Ekibimle bunları aşacağımıza inanıyorum" dedi.

Teknik direktör Rıza Çalımbay, Süper Lig’in 20’nci haftasında sahasında Göztepe ile oynayacakları karşılaşma öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Çalımbay, Fenerbahçe maçında taraftarların takıma inanılmaz destek verdiğini ifade ederek, "Taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu maçın ilk yarısında istediğimiz gibi olmasa da ikinci yarısında çok iyi oynadık. Skoru da yakaladık, golü de bulduk. Maalesef en çok çalıştığımız, dikkat etmemiz gereken duran toptan gol yedik ve maçı berabere bitirdik. Puan kaybettik. Kendi sahamızda kazanmak isterdik ama burada önemli olan ve kazanılan taraftarımızın verdiği dersti. Davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum. Bütün Türkiye’ye taraftar örneği verdiler. İnşallah bu desteğimiz sürecektir. Onlara galibiyet hediye etmek isterdik ama maalesef böyle şeyler bazen futbolda oluyor" diye konuştu.

"İYİ YOLDAYIZ"

Takımın kötü değil iyi yolda olduğunu anlatan deneyimli teknik adam, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Trabzon’da en küçük şeyde olaylar büyük hüsran olmuş gibi büyütüle büyütüle gidiyor. Bunlara alıştım. Takımımıza baktığımız zaman kimse sorunları bilmez. Kadroyu yaparken nasıl yaptığımız ve neler düşündüğümüz kimse bilemez. Oynadığımız maçların hiçbiri kolay değildi. Gol atmadığımız maç yok. Sadece Konya’da kupa maçında atamadık. Güzel şeyler yaptık. Kupa’da Burak sakat olmasaydı belki de o maçı da çevirecektik. Ligdeki Konya ve Fenerbahçe maçları dışarıdan bakıldığı gibi kolay değildi. Konya can derdinde, Fenerbahçe maçı da ortada. Ligdeki iki maça da baktığınızda ölü toptan puan kaybettiğimiz maçlar. Benim takımım ne ezildi, ne hayal kırıklığı yaşadık. Kötü yolda değil, iyi yoldayız. Aldığımız puanlar kötü puanlar değil. Fener maçında çok iyi oynarken golü yedik. Buna üzüldük. Hayal kırıklığı demek ağır oluyor. Biz işimize uygun adımlarla gidiyoruz. Takımıma yürekten inanıyorum, güveniyorum. Kalan 15 maçı çok iyi bitireceğimize inanıyorum."

Transferde şartlardan dolayı istedikleri oyuncuyu transfer edemediklerini ifade eden Çalımbay, " 'Transfer yapabiliriz de yapmayabiliriz de' dedik. Kulübümüzün herhangi bir sıkıntısı varsa yapmayız. Elimizdekilerden aynı ayarda oyuncu olursa almaya gerek yok dedik ve almadık, transferi kapattık. Bizim maçlarımıza baktığınızda gollerin çoğunda Burak'ın imzası var. Onun yanına gol özelliği olan, süratli, çabuk oyuncu almak istedik. En büyük eksiklerimizden biri buydu. Bunu da istediğimiz gibi bulamadığımızdan transfer yapmadık. Burak'a, Rodallega'ya, N'Doye'a yardımcı olmamız gerekiyor. Bizim golcülerimiz bunlar. Onların dışında kanat ve orta saha oyuncularımızın da gole oynaması gerekiyor. Transferdeki düşüncemiz oydu o da gerçekleşmedi. Bunda ne yönetimin ne de bizim suçumuz yok. Birçok oyuncu peşinde koştuk ama şartlardan dolayı olmadı. Baktığınızda Burak ya da diğer arkadaşlarımız olmazsa bazen Yusuf gol atıyor. Kanatlarda golcüye ihtiyacımız var. Devre arasında transfer yapmak zordur, oynayan oyuncu istiyorsunuz büyük paralar ödeyip almak gerekiyor. İstemediğimiz bir oyuncuyu da illa oyuncu olsun diye almadık, uğraşmadık. Hayal kırıklığı, hüsran gibi durumlara kimse girmesin. Daha 15 maçımız var. Çok kritik maçları en iyi şekilde kapatmak istiyoruz. Desteğe ihtiyacımız var. Başka bir isteğimiz yok" şeklinde konuştu.

"TARAFTAR BAĞIRDI DİYE OYUNCU ALMAM"

Fenerbahçe maçında taraftarların Sosa tezahüratlarından dolayı oyuna alındığı yönündeki iddialarla ilgili de konuşan Çalımbay, bu konuda şunları dedi: "Hayatta taraftar ya da başkasının söylemleriyle oyuncuyu kadroma alıp, oyuncu oynatmak gibi bir şey aklımdan geçmez, mümkün değil. Ne gerekiyorsa orada ben yaparım. Seyirci bağırdı diye öyle bir şey olması mümkün değil. Bu benim karakterime, kişiliğime uymaz. Neye ihtiyacımız varsa onu yaparız. Sosa'nın kendisiyle de konuştum. Sosa ile ilgili sorunumuz yok. İyi, hazır olduktan sonra görev veririz. Kendisine 'hazır olmadığını, oynatmayacağımı' söyledim. 15-20 gün sezon başı gibi antrenman yaptırmamız gerekiyordu. Fizik olarak iyi duruma gelmesi gerekiyordu. Biz o durumunu bekledik. Konya maçından önce kendisini çağırdım ve çok iyi durumda olduğunu, bundan sonra oynayacak duruma geldiğini söyledim. Bunu kendisi de kabul etti ve Sosa'yı oynatmaya başladık. Belki şimdi 90 dakikada oynayacak. İyi olursa buraya faydası olur. Seyirci bağırdı, gazete yazdı diye oyuncu almam mümkün değil. İsmi de önemli değil. Kim olursa olsun ihtiyacımız varsa oynatırım. Burada biz yaşıyoruz, biz görüyoruz. Hiç kimseyle de, oyuncuyla da problemim olmaz. Olursa zaten huzur olmaz."

"FENERBAHÇE MAÇI 5, KONYA MAÇI 2 DAKİKADA GİTTİ"

En çok üzüldükleri durumun duran toplardan yedikleri goller olduğunu kaydeden Çalımbay, "Kardemir Karabük maçında yine duran toptan gol yedik. Fenerbahçe maçında da aynı şekilde gol yedik. Çalışmıyor olsak, arkadaşlarımızın görevlerini söylemesek hata yaptık deriz ama göreve gelmeden önce Trabzonspor’un yediği gol sayısıyla şuandaki yediği gol arasında uçurum var. Gol yemeyeceğimiz diye bir şey yok ama böyle goller yiyince üzülüyoruz. Oradaki en tehlikeli adamları De Souza, Mehmet Topal ve Fernandao'ydu. Bu 3'ünün de adamları vardı. Herkes kendi oyuncusundan sorumluydu. Belki arkadaşımız oyuna daldı ve rakip bomboş kaldı. Boş kalıp vurması tabi olmadı. Bireyse olduğu için yapacak bir şeyimiz yok. Bazen futbolun içinde olan şeyler. 5 dakika içinde Fenerbahçe, 2 dakika içerisinde de Konya maçı gitti. Bizim için şanssızlık oldu. Konya'daki şanssızlık ama Fenerbahçe'deki golde hatamız vardı" dedi.

"BURAK'I SAKAT SAKAT OYNATAMAYIZ"

Burak Yılmaz'ı sakat oynatma gibi bir durumun söz konusu olamayacağını vurgulayan deneyimli teknik adam, "Burak'ın kendisine teşekkür ediyorum. Özveride bulunarak oynadı. Fedakarlık yaptı. Ama göz göre göre sakat oynatma gibi durumumuz olmaz. İlk maçımızda Evkur Yeni Maçıında sakatlandı oyundan çıktı. Doktora söylediğim 'Burak tam iyileşmeden getirmeyin' Uzun süre Burak'tan faydalanamadık. Tekrar bu sakatlığı oldu. Kupa maçlarında oynatamadık. Oynasa kupada Konya maçı farklı olurdu. Burak iyi olduktan sonra, kendi özel fizyoterapisti ve doktorumuz, en son da Burak'tan okey aldığımızda oynatıyoruz. Özellikle Konya maçında her dakika konuşuyoruz, çıkarabiliriz diyoruz. Burak kendisi devam etmek istedi. Ağrının rahatsız etmediğini söyledi ve devam etti. Üzerine yüklendikçe şuanda tekrar sakatlığı var. Sakat sakat sahada tutmamız mümkün değil. Sakat bir arkadaşımızın sahada vereceği ile sağlam arkadaşımızdan alacağımız farklıdır. Burak olur başka biri olur hiçbir arkadaşımızı sakat sakat oynatamayız."

"NOVAK SAKAT DEĞİL"

Novak'ın sakatlığının bulunmadığını kaydeden Çalımbay, "Novak buraya sakatta gelmedi. Sadece elimizde sol bek olmadığı için, Kamil Ahmet'i de görmediğimiz için Konya'da ona şans verdik. Ayağında gerilme var, üzerine giderse kopacak. O yüzden Fener maçında düşünmedik. İnşallah Göztepe maçına yetişir" ifadelerini kullandı.

"VOLKAN VE BONGONDA'NIN ŞANS BULAMAMALARI KENDİLERİNE BAĞLI"

Takımdan ayrılan Volkan Şen ve Bongonda'nın şans bulamamalarının kendileriyle alakalı olduğunu söyleyen Çalımbay, "Transferde süratli, golcü ve solda oynayacak oyuncu olmasını istiyordum. Bongonda ve Volkan ile problemim yok ama oyun tarzları değişik olabilir. Kendilerine göre değişik olabilir. Bizim aradığımız oyuncular ile Bongonda ve Volkan'ın özellikleri farklı. Biz hepsine de şans verdik, oynattık. Bongonda'nın 'şans bulamadım' demesi kendine bağlı. Biz kim işini yapıyorsa seve seve forma veririz. Castillo oynasa, kendini verse benim gördüğüm en iyi açıklardan biri. Ama biz ondan verimi alamadık. Şuanda sakat. Onu kazanmaya çalışacağız" diye konuştu.

"MEVCUT KADRODAN YARARLANMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

Ligde kalan 15 maçı en iyi şekilde bitirmek için mevcut kadrodan yaralanma noktasında her şeyi deneyeceklerini anlatan tecrübeli teknik adam, "Geldikten sonra Burak sakatlandı, Rodallega kırmızı kart görüp 3 maç ceza aldı. Sonra N'Doye oynadı. Burak iyileştikten sonra N'Doye yeri olmamasına rağmen solda oynattık. Bir süre iyi gittiler. Rodallega'nın da tek oynayacağı yer forvet. Kanatlarda pek oyuncu oyuncu değil. Onlara da haksızlık yapmak istemiyorum. İyi oynamadığında herkes yükleniyor. Kimse onların yeri orası değil demiyor. Bu nedenle onlara haksızlık yapmak istemiyorum. Rodallega ve Burak, ya da N'Doye ikisini de aynı anda kullanmak istiyorum. Biraz dengeyi kurmamız gerekiyor. Bizim kalan 15 maçımızı iyi bitirmemiz gerekiyor. Onun için her şeyi deneyeceğiz ve elimizdeki kadrodan yararlanmak için her şeyi yapacağız" dedi.

"İNİŞLİ ÇIKIŞLI GRAFİKLERİMİZ OLACAK"

Ligin ikinci devresinin çok zor geçeceğini vurgulayan Çalımbay, "Buraya gelirken, işimizin zor olacağını biliyorduk. Hem ekibime hem oyuncularıma güveniyorum. Devreye kadar iyi geldik. Devre arası hem çalışarak hem takviye yaparak iyi olacağımıza inanıyordum. Takviyenin de şartları belliydi. Şuana kadar çizdiğimiz istikrar gayet iyi. Bazen eleştiriler gelebilir. Buna açığız. Kadromu beğenmeyebilirler. Herkesin fikri farklı. Bizim için önemli olan Trabzonspor'un başarısı. Başarı için ne gerekiyorsa bizde onu yapıyoruz. Bazen iyi olur bazen tutmayabilir. Önemli olan ligi çok iyi bitirmek. İnişli çıkışlı grafiklerimiz olacak. Bunlar geçicidir. Sıkıntımız da var. Burak 2-3 hafta olmayacak. Onun yerinde oynayacak arkadaşların yanındakilerin de gol için oynaması gerekiyor. Telafisi olmayan maçlar oynayacak. Göztepe maçıyla inşallah iyi başlayacağız. Herkes üzerine düşeni yaparsa, taraftarımız desteğini sürdürürse, yönetim, futbolcu, teknik heyet bütünleştiğinde iyi şeyler yapacağımıza inanıyorum. Transfer yapılmadı söylemlerine katılmıyorum. Gelirken bu takımla geldik. 1-2 takviye yapsak daha iyi olacaktı ama devre arası transfer yapmak kolay iş değil. Birkaç hafta sonra lig daha da karışacak. Hem aşağısı hem yukarısı. İnanılmaz transfer yapan takımlar oldu. İkinci yarı her açıdan zor geçecek. Belki de son yılların en zor liginden biri olacak" ifadelerini kullandı.

"ENGELLERİ AŞACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Ekibiyle engelleri aşacaklarına inandığını kaydeden Çalımbay, "Gereksiz işlerle uğraşmamız gerekiyordu. Yapıcı, olmamız takımıza destek vermemiz gerekiyor. En küçük şeyde karamsarlığın olması takıma zarar verir. Tek düşüncemiz Trabzonspor ve Trabzonspor'u ligin sonunda iyi yerlere getirmek. Tabii ki kolay değil. Hem saha içi hem de saha dışıyla uğraşmamız gerekiyor. Yavaş yavaş sorunları çözmeye çalıştık. İyi yol aldık. Bu yol dümdüz olmayacak. Engellerde çıkacak. Ekibimle bunları aşacağımıza inanıyorum" diyerek açıklamalarını noktaladı.