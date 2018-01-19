Çakırözer: Yüzbinlerce gurbetçinin yardımı kesilebilir

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer Avrupa’da yaşayan Türklerin sorunlarını Meclis’e taşıyarak, hükümete bu sorunlarla yakından ilgilenilmesi çağrısında bulundu.

Çakırözer Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) ülkeler arasında otomatik bilgi değişimini öngören Otomatik Bilgi Transferi Anlaşması’nın başta Almanya olmak üzere Avrupa’da yaşayan yüzbinlerce Türkiye kökenli yurttaşı doğrudan ilgilendirdiğini belirterek, “Gurbetçilerimiz bu anlaşma ile almakta olduğu sosyal yardımları yitirme tehlikesi ile karşı karşıya. Yüzbinlerce Türk belirsizlik karamsarlık ve kaygı içinde. Anlaşma hayata girerken oradaki yurttaşlarımızın mağdur edilmemesi sağlanmalıdır. Onların çıkarlarını koruyacak şekilde uygulamaya konulmalıdır” dedi.

CHP’li Çakırözer yurtdışında yaşayan Türklerin sorunlarını Meclis Genel Kurul gündeminde dile getirdi. Yurtdışında yaşayan yurttaşların en ciddi sorunlarından birinin işsizlik olduğunu belirten Çakırözer, “Oradaki yurttaşlarımızın yüzde 40’ı sosyal yardımlarla yaşıyor. Gençlerin yüzde 30’u işsiz. Onların iş bulabilmesi için Alman İş Ajansı ile konuşarak nitelikli işlere girebilmeleri için eğitim kursları başlatmak lazım” dedi

GURBETÇİLER KORKU İÇİNDE

Avrupa’da sosyal yardımlarla yaşayan Türklerin de çok büyük kaygı içinde olduğunu gözlemlediğini belirten Çakırözer, “Ülkeler arasında finansal bilgi değişimini öngören OECD anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle yardımlarının kesilmesi tehlikesiyle karşı karşıya olanlar var. Hatta geriye dönük cezai yaptırımlar uygulanma riski var. Oradaki yüzbinlerce Türk korku ve kaygı içinde” dedi

MAĞDUR EDİLMEMELİ

Hükümete çağrıda bulunan Çakırözer, “Orada yaşayan Türkiye kökenli yurttaşlarımız, soydaşlarımız ve kardeşlerimizin hakları korunmalı. Mağdur edilmemeli. 10 yıldır müzakereleri yapılan bu anlaşma hakkında bugüne kadar gurbetçilerimize hiçbir bilgilendirme yapılmamış! Bir an önce yurtdışındaki temsilciliklerimiz aracılığıyla bu bilgilendirmenin yapılması lazım. Ama bunu yapacak olan Almanya’daki Maliye ataşeliklerinin hepsi boş duruyor. Bir an önce yurttaşlarımız ayrıntılı bilgilendirilmeli” dedi

ANLAŞMA GURBETÇİLERİMİZİ KORUYACAK ŞEKİLDE UYGULANMALI

2018 Ocak ayında yürürlüğe girmesi gereken anlaşmanın bir süre daha ertelendiği haberlerine dikkat çeken Çakırözer, “Çok büyük bir belirsizlik hakim. Kaygı ve korku hakim. Yurtdışındaki temsilciliklerimiz yeterli bilgilendirme yapmamış ve yapmıyor. Bu yasadan doğrudan etkilenecek yüzbinlerce yurttaşımızın mutlaka ayrıntılı bilgilendirmeleri gerekli. Anlaşmanın oradaki yurttaşlarımızın çıkarlarını koruyacak şekilde uygulamaya konması ve bilgilendirilme yapması son derece önemlidir” şeklinde konuştu.

EMEKLİLİLERE ÇALIŞMA İZNİ

Yurtdışında yaşayıp Türkiye’de emeklilik hakkı kazanan gurbetçilerin bulundukları ülkelerde çalışmasına Türkiye’nin izin vermediğini belirten Çakırözer,

“Türkiye’de emekliler ikinci bir işte çalışabiliyor. Ama Almanya’da yaşıyorsan yasak. Bunun değiştirilmesi ve kısa zamanlı çalışma düzenine hükümetin izin vermesi gerekir” dedi.

KENDİ VEKİLLERİNİ SEÇSİNLER

Çakırözer, yurtdışında yaşayan Türklerin kesin dönüş yapmaları halinde bir otomobili vergisiz getirme hakkına da sahip olmaları gerektiğinin altını çizdi.

Avrupa’da yaşayan Türklerin sayısının 6 milyona yaklaştığını belirten Çakırözer, “Bu yurttaşlarımız Türkiye’deki seçimlere katılabiliyor. Ancak kendi temsilcilerini seçemiyor. Mutlaka kendi milletvekilerini seçme hakkına kavuşmalılar” diye konuştu

OLUMSUZ ALGIYI DEĞİŞTİRMELİYİZ

Almanya ve Avrupa’da yaşayan Türklerin yaşadıkları sıkıntıların artmasında, Türkiye’nin dünyaya verdiği olumsuz algının da etkisi olduğunu belirten Çakırözer “Oradaki kardeşlerimizin sorunlarının çözümü için işe dünyaya verdiğimiz görüntüyü değiştirerek başlamalıyız. Atatürk Türkiyesi’nden laiklikten, bilimden, demokrasiden uzaklaşan, en önemli ortaklarımızla müttefiklerimizle kavgalı, yarı kapalı cezaevi biçiminde bir ülke olma ısrarımızdan vazgeçmeliyiz. İşe OHAL’i kaldırarak başlamalıyız. Türkiye’nin güçlü bir demokrasi, sağlam bir hukuk devleti olması Avrupa’da yaşayan yurttaşlarımızı, kardeşlerimizi de güçlendirecektir” dedi