Çakırözer: Yalnız olmadığımızı gördük

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer partisinin Hamburg ve Schleswig-Holstein Birliği tarafından düzenlenen “2018’de Türkiye” konulu panele katıldı.

Panelde konuşan Çakırözer, “Ama 2019’da ama daha erken Türkiye bir seçimle karşı karşıya. Bu seçimde yurttaşlarımız bir tercih yapacak. ‘Demokrasi mi istiyoruz, yoksa otoriter yönetim mi’ buna karar vereceğiz” dedi.

Panelde hem partililer hem de Hamurg’taki gurbetçilerle bir araya gelen Çakırözer, “Hamburg bize daha da umut verdi. Tüm baskı ve hukuksuzluklara karşı Türkiye’nin içinde bulunduğu süreçte yürütmekte olduğumuz hukuk devleti, demokrasi ve özgürlükler mücadelemizde yalnız olmadığımızı gördük” dedi.

CHP’li Çakırözer, Cumhuriyet Gazetesi köşe yazarı Emre Kongar ile CHP Hamburg ve Schleswig-Holstein Birliği tarafından düzenlenen panele katıldı. 2018 Türkiye’sinin konuşulduğu panelde Çakırözer, Türkiye’nin içinde bulunduğu otoriter yönetimden çıkışta tek yolun demokrasi ve hukuk devleti olduğu mesajını verdi.

GAZETECİLER, AKADEMİSYENLER, AKTİVİSTLER TUTUKLU

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında Türkiye’nin içinden geçtiği süreci değerlendiren Çakırözer, “Sizlerde biliyorsunuz Türkiye’de 15 Temmuz’da hain, kanlı bir darbe girişimi yaşandı. Darbe ile mücadele edeceğiz diye ilan edilen Olağanüstü Hal pek çok yasaklama ve kısıtlamayı beraberinde getirdi. Şimdi bakıldığında Türkiye’de gazeteciler tutuklu, Türkiye’nin üreten beyinleri akademisyenler tutuklu, sivil toplum aktivistleri hapiste. Hukuk göz ardı edilerek hiçbir hukuki işlem yapılmadan seçilmiş belediye başkanları apar topar görevlerinden alınmakta” dedi.



HEDEFİMİZ PARLAMENTER DEMOKRASİYE DÖNMEK

Konuşmasında 2019 yılında yapılacak olan seçimlere de değinen Çakırözer, “2019’da yapılacak olan seçimlerde Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun da ifade ettiği gibi ‘Ya tek adam rejimi için oy kullanacağız ya da çocuklarımıza güzel bir Türkiye için demokratik parlamenter sistem için oy kullanacağız.’ CHP olarak bizler tek adam yönetimine son verildiği, güçler ayrılığının tekrar oluşturulduğu ve yeniden Parlamenter Demokrasiye dönüldüğü bir Türkiye istiyoruz. Bizler bu yolda Türkiye’yi yeniden bir hukuk devleti, demokrasi ve özgürlükler memleketi yapma mücadelemizi sizlerden aldığımız güçle sürdüreceğiz” diye konuştu.