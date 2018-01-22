Çakırözer ve Usluer: Hep beraber üstesinden geleceğiz

CHP PM Üyesi ve Milletvekili Prof. Dr. Gaye Usluer ve Utku Çakırözer Çevre, Yaşam Platformuyla bir araya geldi. Platformun termik santral üzerine yaptığı ve yapacağı çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Çevre ve Yaşam Platformu üyesi sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile siyasi parti temsilcilerinin katıldığı toplantıda Alpu’da kurulması planlanan kömürlü termik santrale karşı yapılacak çalışmalar konuşuldu. Toplantıda OHAL neden gösterilerek platformun çalışmalarının engellendiğini ifade eden platform temsilcileri Valilikten yapacakları etkinlikler için izin alamadıklarını belirtti.

Termik santrale ile ilgili ÇED Başvuru sürecinden itibaren edindiği tüm detayları platform üyeleri ile paylaşan karşı duruşlarını ve bu anlamda şimdiye kadar yaptıklarını platformla paylaşan Usluer, bu konunun birlikte hareket edilerek çözülebileceğine vurgu yaptı. Sivil inisiyatifin böyle insani konulara müdahil olmasını çok önemsediklerini ifade eden Usluer, “ Biz Vali Beyle görüşelim, konuyu kendilerine aktaralım. Bu anlamda herkesin üzerinde siyasi bir baskı olduğunu çok net bir biçimde görebiliyoruz. Şimdi aramızda Saadet Partisi, İyi Parti ve MHP yöneticilerinin de olması çok büyük bir destek. Keşke bu şehrin seçilmişleri olarak Adalet ve Kalkınma Partili Milletvekili arkadaşlarımız da aramızda olsalardı. Ben yürekten inanıyorum ki onlar da Eskişehir’e böyle bir kötülüğün yapılmasını istemezler. Bu dert tüm şehrin derdidir. Hep beraber üstesinden geleceğiz” dedi.

Çevre ve Yaşam Platformu temsilcilerine termik santrale karşı verdikleri mücadele için teşekkür ederek konuşmasına başlayan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ise, Alpu’da yapılması planlanan termik santralin Eskişehir gündeminin en öncelikli konularından biri olduğunu belirtti. 15 Temmuz hain darbe girişimi kapsamında ilan edilen OHAL gerekçe gösterilerek platformun çalışmalarının engellenmesine tepki gösteren Çakırözer, “Termik santralin OHAL ile terör ile ne ilgisi var. Alpu’da kurulması planlanan termik santral herkese zarar verecek. Tarım alanlarımızı, temiz havamızı yok edecek. Zehir santraline karşı hep birlikte vereceğimiz mücadele ile havamıza, suyumuza, verimli topraklarımıza sahip çıkacağız” diye konuştu.

Toplantının ardından Vali Çakacak ile yaklaşık 1 saat görüşen Usluer ve Çakırözer sivil toplum kuruluşlarının stant açma ve sokakta halkı bilgilendirme gibi istekleri ileterek bu konuda esnek davranılmasını talep ettiler. Çevre ve Yaşam Platformu adına da valilikten randevu alan CHP’li vekiller konuyu ortak akıl ve kent yararına vicdani bir yaklaşımla çözmek istediklerini belirttiler.

