Çakırözer, Silivri’de Cumhuriyet çalışanları ve gazetecileri ziyaret etti

Tutuklu Cumhuriyet Gazetesi çalışanlarını Silivri Cezaevinde ziyaret eden CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, gazeteci Ahmet Şık’ın mahkemede konuşturulmamasının ‘savunma hakkının gaspı’ olduğunu söyledi.

Çakırözer, hükümetin tutuklu ve hükümlülere tek tip kıyafet uygulamasının cezaevlerinde çok büyük sorunlar çıkaracağı ve savunma hakkının kullanılamaması gibi bir sonuç doğuracağı uyarısında bulunarak bu karardan vazgeçilmesi çağrısında bulundu.

CHP’nin gazeteci kökenli Eskişehir milletvekili Utku Çakırözer, Silivri Cezaevi’nde tutuklu Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, muhabir Ahmet Şık ve çalışanlardan Emre İper ile diğer tutuklu yazarları ziyaret etti.

SABUNCU: BİRLİKTE YAŞAMA UMUDUMUZU KORUYACAĞIZ

Ziyaret sırasında Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu cezaevinde gireceği 2018 yılına ilişkin umutlarını Çakırözer aracılığıyla kamuoyu ile paylaştı:

“Memleketimiz için ummadığımız anda bir barış, birlikte yaşama umudunu yeniden yaşatabileceğimiz bir dinamizm istiyorum, bekliyorum. Buna olan inancımı kararlılıkla koruyorum. Farklılık, çoğulculuk ve eleştiri hakkı ülkemizin geleceği açısından demokrasimizin en büyük besin kaynağıdır. Bunların sadece korunması değil, toplumun tüm kesimlerince desteklenmesi gerektiğine yürekten inanıyorum. 2018’de sadece cezaevindeki düşünce suçlularına özgürlük değil, tüm ülkem ve tüm yurttaşlarımız için barış, demokrasi ve kardeşlik bekliyorum”

SAVUNMA HAKKI GASP EDİLDİ

Çakırözer ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Davasında Ahmet Şık’ın konuşturulmadan duruşma salonundan çıkarılmasını eleştirerek, “Adil yargılanmanın en önemli unsurlarından biri savunmanın özgürce yapılmasıdır. Savunma hakkı gasp edilirse adil yargılanma olmaz. En temel insan hakkı elinden alınmış olur” dedi.

Şık ile cezaevindeki görüşmesinde mahkemede engellenen savunmanın 24 saat içinde yüzbinler tarafından okunduğunu ifade eden Çakırözer, “Bu savunmayı okuyan yüzbinler ‘Ne var bunda?’ diye soruyor. Çağdaş, özgür, hak, hukuk temelli bir demokrasi ancak ve ancak özgürlükler ile sağlanabilir. Ahmet Şık’ın duruşma salonundan çıkarılmasın ülkede en büyük ihtiyaç olan düşünce ve ifade özgürlüğüne bir kez daha darbe vurdu” dedi.

ÇOK BÜYÜK HAKSIZLIK

Çakırözer OHAL KHK’sı ile getirilen ‘tek tip kıyafet’ uygulamasına yönelik kaygılarını da paylaşarak, bunun masumiyet karinesine açıkça aykırı olduğunu vurguladı. Tek tip kıyafet kararının savunma hakkının kutsallığına ve adil yargılama ilkelerine gölge düşüreceğini de belirterek, “Örneğin aylardır haksız, hukuksuz yere cezaevlerinde tutulan gazetecilerin bu kıyafete gösterecekleri haklı tepki nedeniyle savunma haklarından mahrum kalacaklarından, gereksiz yere daha fazla tutuklu kalmalarından endişe ediyoruz. Tek tip kıyafet uygulaması doğuracağı sonuçlar itibariyle önümüzdeki dönemde toplumsal barışı daha da olumsuz etkileyebilecek en önemli sorun kaynaklarından biri olmaya adaydır. Bu yanlıştan bir an önce vakit varken dönülmesi gerekmektedir” dedi.

BİR AN ÖNCE ÖZGÜRLÜK ÇAĞRISI

Çakırözer cezaevinde Cumhuriyet çalışanlarının yanı sıra tutuklu diğer gazeteciler Şahin Alpay, Ali Bulaç, Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Die Welt muhabiri Deniz Yücel ile sivil toplum aktivisti Osman Kavala’yı da ziyaret etti.

Ziyaret ettiği gazeteci ve aktivistlerin tutukluluk hallerinin bir an önce sona ermesi gerektiğini belirten Çakırözer, “Dünyada cezaevinde en fazla gazeteci bulunduran ülke olma ayıbımız artık son bulmalı. Silivri’de görüştüğüm gazeteci ve yazarlar görüşleri, yazıları ve yorumları nedeniyle özgürlüklerinden, ailelerinden aylardır koparılmış durumdalar. Bu durum böyle devam etmemelidir. Gazetecileri bir an önce özgürlüklerine kavuşmalıdır” dedi.