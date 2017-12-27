  • BIST 112.128
  • Altın 158,087
  • Dolar 3,8245
  • Euro 4,5508
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 2 °C
27.12.2017 15:35

Çakırözer, Silivri’de Cumhuriyet çalışanları ve gazetecileri ziyaret etti

»
Çakırözer, Silivri’de Cumhuriyet çalışanları ve gazetecileri ziyaret etti
Tutuklu Cumhuriyet Gazetesi çalışanlarını Silivri Cezaevinde ziyaret eden CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, gazeteci Ahmet Şık’ın mahkemede konuşturulmamasının ‘savunma hakkının gaspı’ olduğunu söyledi.

Çakırözer, hükümetin tutuklu ve hükümlülere tek tip kıyafet uygulamasının cezaevlerinde çok büyük sorunlar çıkaracağı ve savunma hakkının kullanılamaması gibi bir sonuç doğuracağı uyarısında bulunarak bu karardan vazgeçilmesi çağrısında bulundu. 
CHP’nin gazeteci kökenli Eskişehir milletvekili Utku Çakırözer, Silivri Cezaevi’nde tutuklu Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, muhabir Ahmet Şık ve çalışanlardan Emre İper ile diğer tutuklu yazarları ziyaret etti. 

SABUNCU: BİRLİKTE YAŞAMA UMUDUMUZU KORUYACAĞIZ 
Ziyaret sırasında Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu cezaevinde gireceği 2018 yılına ilişkin umutlarını Çakırözer aracılığıyla kamuoyu ile paylaştı:
“Memleketimiz için ummadığımız anda bir barış, birlikte yaşama umudunu yeniden yaşatabileceğimiz bir dinamizm istiyorum, bekliyorum. Buna olan inancımı kararlılıkla koruyorum. Farklılık, çoğulculuk ve eleştiri hakkı ülkemizin geleceği açısından demokrasimizin en büyük besin kaynağıdır. Bunların sadece korunması değil, toplumun tüm kesimlerince desteklenmesi gerektiğine yürekten inanıyorum. 2018’de sadece cezaevindeki düşünce suçlularına özgürlük değil, tüm ülkem ve tüm yurttaşlarımız için barış, demokrasi ve kardeşlik bekliyorum”

SAVUNMA HAKKI GASP EDİLDİ 
Çakırözer ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Davasında Ahmet Şık’ın konuşturulmadan duruşma salonundan çıkarılmasını eleştirerek, “Adil yargılanmanın en önemli unsurlarından biri savunmanın özgürce yapılmasıdır. Savunma hakkı gasp edilirse adil yargılanma olmaz. En temel insan hakkı elinden alınmış olur” dedi. 
Şık ile cezaevindeki görüşmesinde mahkemede engellenen savunmanın 24 saat içinde yüzbinler tarafından okunduğunu ifade eden Çakırözer, “Bu savunmayı okuyan yüzbinler ‘Ne var bunda?’ diye soruyor. Çağdaş, özgür, hak, hukuk temelli bir demokrasi ancak ve ancak özgürlükler ile sağlanabilir. Ahmet Şık’ın duruşma salonundan çıkarılmasın ülkede en büyük ihtiyaç olan düşünce ve ifade özgürlüğüne bir kez daha darbe vurdu” dedi. 

ÇOK BÜYÜK HAKSIZLIK
Çakırözer OHAL KHK’sı ile getirilen ‘tek tip kıyafet’ uygulamasına yönelik kaygılarını da paylaşarak, bunun masumiyet karinesine açıkça aykırı olduğunu vurguladı. Tek tip kıyafet kararının savunma hakkının kutsallığına ve adil yargılama ilkelerine gölge düşüreceğini de belirterek, “Örneğin aylardır haksız, hukuksuz yere cezaevlerinde tutulan gazetecilerin bu kıyafete gösterecekleri haklı tepki nedeniyle savunma haklarından mahrum kalacaklarından, gereksiz yere daha fazla tutuklu kalmalarından endişe ediyoruz. Tek tip kıyafet uygulaması doğuracağı sonuçlar itibariyle önümüzdeki dönemde toplumsal barışı daha da olumsuz etkileyebilecek en önemli sorun kaynaklarından biri olmaya adaydır. Bu yanlıştan bir an önce vakit varken dönülmesi gerekmektedir” dedi.

BİR AN ÖNCE ÖZGÜRLÜK ÇAĞRISI
Çakırözer cezaevinde Cumhuriyet çalışanlarının yanı sıra tutuklu diğer gazeteciler Şahin Alpay, Ali Bulaç, Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Die Welt muhabiri Deniz Yücel ile sivil toplum aktivisti Osman Kavala’yı da ziyaret etti. 
Ziyaret ettiği gazeteci ve aktivistlerin tutukluluk hallerinin bir an önce sona ermesi gerektiğini belirten Çakırözer, “Dünyada cezaevinde en fazla gazeteci bulunduran ülke olma ayıbımız artık son bulmalı. Silivri’de görüştüğüm gazeteci ve yazarlar görüşleri, yazıları ve yorumları nedeniyle özgürlüklerinden,  ailelerinden aylardır koparılmış durumdalar. Bu durum böyle devam etmemelidir. Gazetecileri bir an önce özgürlüklerine kavuşmalıdır” dedi.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Metin Feyzioğlu'ndan bir tepki daha: Derhal geri çekilmeli27 Aralık 2017 Çarşamba 14:07
  • BBP lideri Destici'den hükümete KHK çağrısı27 Aralık 2017 Çarşamba 13:48
  • AYM'den CHP'nin başvurusu hakkında karar! O maddeler iptal...27 Aralık 2017 Çarşamba 13:47
  • CHP'li Hamzaçebi'den korkutan Tuzla açıklaması27 Aralık 2017 Çarşamba 13:41
  • Çakırözer, Silivri’de Cumhuriyet çalışanları ve gazetecileri ziyaret etti27 Aralık 2017 Çarşamba 13:27
  • "Tarladan sofraya gelene kadarki süreç değerlendirilsin!"27 Aralık 2017 Çarşamba 13:23
  • Tanrıkulu: Kaç asker besin zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetmiştir?27 Aralık 2017 Çarşamba 12:40
  • CHP'li vekillerden Milli Eğiitim Bakanı'na istifa çağrısı27 Aralık 2017 Çarşamba 12:35
  • HDP Meclis Başkanlığı'na başvurdu27 Aralık 2017 Çarşamba 12:26
  • "Yeni Akit attığı bu başlıkla, iğrenç fikrini zikretmiş"27 Aralık 2017 Çarşamba 12:19
    • FOTO GALERİ
    • Hande Yener ve Seren Serengil kavga etti sosyal medya coştu
    • Rihanna'yı kahreden olay
    • Yeni yıl öncesi size özel 9 altın öneri
    VİDEO GALERİ
    • Abla kardeşin yürüme sevinci
    • Bu yavru kediyi görenler gözlerine inanamadı!
    • Rizeli çocuklardan sosyal medyayı sallayan performans
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti