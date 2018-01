Çakırözer: Etlerin imhası için neden 5 ay beklediniz?

CHP Eskişehir Milletvekili Utku ÇakırözerBosna Hersek’ten ithal edilen sığır karkas etinde insan sağlığına zararlı ‘E.coli O157’ hastalığı olduğu ortaya çıkmasını ve söz konusu hastalıklı etlerin imha edilmesi için 5 ay beklenilmesini Meclis gündemine taş

Ülkeye girişi yapılan etlerden hastalık çıkmasına rağmen, etlerin imhası için neden 5 ay bekletildiğini soran Çakırözer Bakan Fakıbaba’ya, “Hastalıklı etlerin dağıtımı hangi şehirlerde, nerelere yapılmıştır? Bu etlerden tüketip rahatsızlanan yurttaşımız var mıdır”diye sordu.

Hükümetin et ithalatı politikaları kapsamında Kapıkule sınır kapısından giriş yapan 20 ton sığır karkas etinde insan sağlığına zararlı, ‘E.coli O1577’ hastalığı rastlandığı ve söz konusu etlerin imhası için 5 ay bekletildiği belgeleriyle birlikte basında çıkan haberlerde yer almıştır. CHP’li Çakırözer basında yer alan söz konusu hastalıklı etleri Meclis gündemine taşıyarak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın yanıtlaması talebiyle soru önergesi verdi.

NEDEN 5 AY BEKLENİLDİ?

Hastalıklı etlerin analiz sonuçları beklenmeden iç piyasaya sürüldüğü iddiaları doğru olup olmadığı soran Çakırözer, “Bu iddialar doğru ise zararlı E.coli O157 hastalığının tespit edilen bu etler hangi şehirlerde, nerelere dağıtılmıştır? Söz konusu ithal etlerde 29 Ağustos 2017 tarihinde hastalık tespit edilmesine rağmen imha yazısı için neden 5 ay beklenilmiştir? Hastalıklı etlerin ne kadarı yurttaşlar tarafından tüketilmiş, ne kadarı imha edilmiştir?” dedi.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI MI?

Söz konusu skandala ilişkin herhangi bir soruşturma başlatılıp başlatılmadığını soran Çakırözer, Bakan Fakıbaba’ya, “Bu etlerin Türkiye’ye girişi, etlerde hastalık tespit edilmesine rağmen dağıtımının yapılması ve imha sürecinde yaşanan 5 aylık gecikmede sorumluluğu bulunan kurum, kuruluş ve kişilere ilişkin herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır, başlatılacak mıdır? Yaşanan bu skandala ilişkin ne düşünüyorsunuz, hastalıklı etlerin piyasaya sürülmesinden kendinizi sorumlu tutuyor musunuz?” diye sordu.



NE KADAR ET İTHALATI YAPILDI?

Çakırözer’in yanıtlanması istediği sorular şöyle;

“Hükümetin et ithalatı kararları doğrultusunda hangi ülkelerden, ne kadar et ithali yapılmıştır? İthal etlerin ne kadarında hastalık rastlanmış, ne kadarı yurttaşlara dağıtılmıştır? Yaşanan bu skandal sonrasında hükümetiniz et ithalatı politikasında herhangi bir değişikli yapılması söz konusu mudur?