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18.01.2018 17:45

Çakırözer: Bu rezilliğe nasıl izin verdiniz?

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Çakırözer: Bu rezilliğe nasıl izin verdiniz?
CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer içinde skandal ifadelerin yer aldığı ‘Peygamberimizden Dini Hikayeler' adlı kitabın okullarda dağıtılmasını Meclis gündemine taşıdı.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın yanıtlaması talebiyle verdiği soru önergesinde Çakırözer, “ Cinsel istismarı normal gören bu kitabın okullarda dağıtımına, bu rezilliğe nasıl izin verdiniz? Çocuklarımızın geleceği, ruh sağlığı için büyük tehlike saçan bu kitabı yazanlar, basımını onaylayanlar ve dağıtımını yapanlar hakkında inceleme ve soruşturma başlatacak mısınız?” diye sordu. 

CHP’li Çakırözer Eskişehir'in merkez ilçesi Tepebaşı'nda ilkokul 3. sınıf öğrencilerine dağıtılan ‘Peygamberimizden Dini Hikayeler' adlı kitabı ve kitabın 58 ve 59. sayfalarında yer alan hikâyenin bir bölümünde yer alan,  "Amcamın güzel bir kızı vardı. Onu herkesten çok seviyordum. Ona yaklaşmak istedim. Ama bana yüz vermedi. Bir süre sonra kıtlık oldu. Amcamın kızı bana geldi. Açlık ve yoksulluk içinde olduklarını söyledi ve benden yardım istedi. Ona, kendisini bana teslim etmesi karşılığında yüz yirmi altın verdim. Kabul etmek zorunda kaldı” ifadelerini Meclis gündemine taşıdı. Çakırözer, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın yanıtlaması talebiyle soru önergesi verdi. 

NASIL İZİN VERDİNİZ?

Kitabın basımı yapılmadan önce herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığına dikkat çeken Çakırözer, “ Server Gençlik ve Spor Kulübü Derneği tarafından ilkokul öğrencilerine dağıtılan ve içerisinde ‘cinsel istismar’ içerikli hikayenin yer aldığı bu kitapla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bu kitabın yazılmasına ve basımının yapılmasına nasıl izin verilmiştir? Bu kitabın okullarda dağıtımı kimlerin bilgisi dahilinde ve talimatı ile gerçekleşmiştir?” diye sordu. 

ÇOÇUKLARIN EĞİTİMİ TARİKATLARA MI BIRAKILIYOR?

Kitabın daha öncede farklı illerde farklı okullarda bahsi geçen dernek tarafından dağıtımının yapıldığını hatırlatan Çakırözer,  “Okullarımızda eğitim, çocuklarımızın ruh sağlığı Bakanlığınızın izniyle tarikat, vakıf ve derneklere mi bırakılmak isteniyor” dedi. 

HUKUKİ BİR SÜREÇ BAŞLATILDI MI?

Bakanlık tarafından benzer yayınlar ile ilgili herhangi bir toplatma, yasaklama yapılıp yapılmadığını soran Çakırözer’in yanıtlanmasını istediği sorular şöyle; “Çocukların ruh sağlığını olumsuz etkileyecek içeriğin önüne geçilmesini ve bunun için önlemlerin alınması hususunda ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bakanlığınız benzer skandal yayınlar ile ilgili herhangi bir toplatma, yasaklama yapmış mıdır? Hukuki bir süreç başlatmış mıdır? Başlatmış ise hangi sonuçlara ulaşılmıştır?”
 

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