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13.01.2018 22:35

Çakırözer: "AYM kararına direnmek, yargıya güveni ortadan kaldırır"

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Çakırözer: "AYM kararına direnmek, yargıya güveni ortadan kaldırır"
CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, AYM’nin kararına karşın yerel ağır ceza mahkemelerinin açıklanmayan deliller ve görev gaspı gerekçeleriyle gazetecileri tahliye etmemesini değerlendirdi.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Mahkemelerin direnmesi Anayasa Mahkemesi tarafından verilen kişi hak ve hürriyetleri ihlalinin kendisini sürdürülmesi anlamını taşır. Hem Şahin Apay ve Mehmet Altan; hem Cumhuriyet Gazetesi Kitap Eki Yayın Yönetmeni Turhan Günay kararı ışığında Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ve muhabiri Ahmet Şık; hem de yazdığı ya da eleştirdiği için özgürlüğünden mahrum bırakılan tüm gazetecilerin derhal tahliye edilmeleri gerekir” dedi. Anayasa Mahkemesi’nin kararının bağlayıcı olduğunu dile getiren Çakırözer, şöyle devam etti: 

"Mahkemelerin tahliye kararını vermemekte direnmesi Anayasa Mahkemesi tarafından verilen kişi hak ve hürriyetlerinin ihlalinin sürmesi anlamını taşır. Mahkemelerin Anayasa Mahkemesi kararına rağmen özgürlüğü tahditte ısrarcı olması ülkemizde zaten son derece kısıtlı olan hukuk devletine, yargı bağımsızlığına güven sorununu daha da derinleştirmektedir. En üst mahkemeye karşı yerel mahkemenin direnç göstermesi, vatandaşlarımızın adalete olan inancı ve güveninin iyice ortadan kalkmasına neden olur.” 

 

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