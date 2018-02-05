Çağdaş Yaşam, Büyükçekmece’de 20. yılını kutladı

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Büyükçekmece Şubesi'nce düzenlenen 20. yıl kutlama töreni Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

Kutlama programına katılan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkan Prof. Dr. Aysel Çelikel, derneğin kuruluş süreci ve gelecekteki projelerini anlattı.

“Öncü ve örnek bir dernek”

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Büyükçekmece Şubesi’nce düzenlenen 20. Yıl Kutlama Programı’nda konuşan Genel Başkan Prof. Dr. Aysel Çelikel, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin Türkiye’de öncü ve örnek bir dernek olduğunu belirterek; “Bizim amacımız, Atatürk ve Cumhuriyet devrimlerinin ışığını geleceğe taşıyacak çocuklarımızın yetişmesine katkı sağlamaktır. Bu nedenle özellikle eğitim imkanı bulamayan kızlarımıza ulaşarak onların okula gitmeleri ve eğitimlerini sürdürebilmeleri için destek veriyoruz” diye konuştu.

Proje yeniden hayata geçiyor

Türkan Saylan’ın 19 yıl boyunca onurla, inançla ve sevgiyle yürüttüğü genel başkanlık sürecinde eğitim konusunda önemli projelere imza atıldığını da hatırlatan Çelikel, şunları söyledi: “Biz çocuklarımıza cumhuriyetin kuruluşunu, kurtuluşu, demokrasi, insan haklarını ve kadın haklarını anlatıyorduk. Bu projeye 2009 yılında ara vermiştik. Çünkü o zaman o kadar iğrenç suçlamalar yaptılar ki, ara vermek zorunda kaldık. Şimdi bu projemizi yeniden başlatıyoruz. Kadınlarla el ele, gençlerle el ele şeklinde pek çok projemiz var. Çalışan çocuklarımızı okula sevk etmek için bir başka projemiz var. Bir toplumda eğitimin kalitesi ve niteliği, o toplumun gelecekteki neslinin kültüre, siyasete bakışı arasında doğru bir orantı vardır. Yani biz çocuklarımıza nasıl bir eğitim veriyorsak, nasıl gelişiyorlarsa, neyi öğreniyorlarsa gelecekte o toplumun aynası oluyorlar.”

Üner’den kutlama ve teşekkür

Büyükçekmece Belediye Başkan Danışmanı Bayram Ali Üner, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin çok önemli ve özel bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirterek; “Çağdaş eğitim yoluyla, çağdaş insan ve çağdaş topluma ulaşmak amacını güden bir dernek olan, Türkiye’nin öncü ve örnek sivil toplum kuruluşlarından biri olan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin 20 yılını kutluyorum” ifadesi kullandı.

Üner, konuşmasının sonunda Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Aysel Çelikel ve Büyükçekmece Şube Başkanı Celal Aydoğdu’ya teşekkür etti.