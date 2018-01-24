Çağatay Ulusoy ile Bestemsu Özdemir aşk mı yaşıyor?

Emirgan'da bir mekandan çıkarken görüntülenen oyuncu Çağatay Ulusoy ile Bestemsu Özdemir'in, aşk yaşadıkları iddia edildi.

Star TV’de yayınlanan 'Duymayan Kalmasın' programının haberine göre; Çağatay Ulusoy ile Bestemsu Özdemir, Emirgan'da bir mekanda sabaha kadar eğlendi.

İki ünlü oyuncu, eğlence çıkışı kapıda bir süre sohbet edip mekanı ayrı ayrı araçlarla terk etti.

Uzun süre Can Yaman ile ilişki yaşayan Bestemsu Özdemir, aşkın bittiğini, “Can Bey'i artık sormuyoruz, üzerine konuşacak bir şey yok. İki taraf da ne yaşandığını biliyor. Benim alnım ak, olmadı, yürümedi. Anlaşamadık.” sözleriyle duyurmuştu.