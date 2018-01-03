CAĞ KEBABIN DEĞİŞMEYEN ADRESİ

İstanbul’da her adım başında rastlayamazsınız. Erzurum’a has bir kebaptır. Kimileri ona yatık döner de der. Kuzu ya da oğlak etinden yapılır. Yanında soğan, domates, sivri biber ve lavaş ekmeği ile servis edilir. Bu leziz kebabın adı Çağ Kebabıdır. Bende 2018’in ilk yazısını farklı lezzet arayanlar için bu leziz kebabın İstanbul’daki en özel adreslerinden birine ayırdım.

Yaşar Usta Cağ Kebap İstanbul Maltepe Girne Mahallesi’nde pek de göz önünde olmayan bir mekan. Hani ağzının tadını bilenler bilir diyebileceğimiz bir konumda. Oldukça mütevazı ama bir o kadar da sıcak bir aile işletmesi. Adından anlaşılacağı üzere Yaşar Usta her daim işinin ve ocağın başında. Menü oldukça sınırlı, Cağ Kebap ve tatlıdan oluşuyor. Masanıza oturduğunuzda salata, acı biber turşusu, özel olarak Yaşar Usta tarafından hazırlanan acı biber sosu, soğan, lavaş ve yoğurt hemen servis ediliyor.

Ardından da şişler ocaktan çıktığı gibi sıcak sıcak tabağınıza bırakılıyor. Kebabın lezzet dengesi çok iyi. Adeta damağınız şenleniyor. Yaşar Usta yıllardır kasabını değiştirmediğini. Her zaman etin en iyisini aldığını söylüyor. Yaşar Ustaya göre işin sırrı etin ateşin üzerine koyulana kadar işlenmesinde yatıyor. Ne kadar ısrar ettiysem eti işlerken kullandığı formülün sırrını almayı başaramadım. Tabii ki pişirmek ve kesmekte ayrı bir maharet istiyor ve Cağ Kebabın lezzetine lezzet katıyor.

İnsan bu kebabı yerken kendini frenleyemiyor. Dolayısıyla siz dur diyene kadar şişlerin biri geliyor biri gidiyor. Kendinizi kebaba çok kaptırmayın ve tatlı için mutlaka yer ayırın. Zira Yaşar Usta’nın “Kadayıf Dolması” da mutlaka denenmeli. 2018’de ziyaret edilmesi gereken mekânlar listenize “Yaşar Usta Çağ Kebap Salonu”nu eklemenizi öneririm.