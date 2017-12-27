'Bylock tutuklusu bin kişi için tahliye edilebilir'

FETÖ soruşturmalarında en önemli delillerden bir olarak sayılan Bylock ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 11 bin 480 GSM numarasının iradeleri dışında Bylock’a yönlendirildiğini ve bu kişiler üzerinden yeniden değerlendirme yapılacağını açıkladı. Buna göre FETÖ gerçek kullanıcıları gizlemek için bu yönteme başvurdu.

‘ÖRGÜT ÜYELERİ GİZLENDİ’

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “ByLock örgüt içi gizli haberleşme amacıyla geliştirilmiş ve bu özelliğiyle yürütülen soruşturmalarda örgüt üyeliğinin ispatında başvurulan önemli bir delildir. Uygulamanın bu özelliği ile delil değeri Yargıtay içtihatlarıyla da teyit edilmiş, kişilerin bu ağa dahil olduğunu kesin kanaate ulaştıracak teknik verilerle tespiti halinde örgüt üyeliğinin dayanağı olacağı ortaya konulmuştur” denildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Detaylı inceleme neticesinde, benzer özellikler taşıyan 11 bin 480 GSM kullanıcısının Bylock IP’sine yönlendirildikleri tespit edilmiştir. Bu karartmayı yapan şüpheliler konusunda soruşturma devam etmektedir. 11 bin 480 GSM numarasıyla ilgili tespitler il başsavcılıklarına, başsavcılıklara iletilmiş, raporlar ilgili mercilerle paylaşılmıştır. Bu gelişmeler ışığında GSM numarası kullanıcılarının hukuki durumlarının soruşturma dosyalarında yer alan diğer delillere göre yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir.”

‘HAKLARINDA BAŞKA BİR DELİL YOKSA TAHLİYE TALEP EDECEĞİZ’

Ayrıca bir açıklama yapan Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman “ByLock bizim için en büyük delillerden biri. Bu konuda hiçbir değişiklik yok. Mor Beyin yazılımıyla ByLock’a yönlendirildiği tespit edilen ve farklı illerde tutuklu bulunan yaklaşık bin kişinin, haklarında başka hiçbir delil yoksa tahliyesini talep edeceğiz” dedi.

1 NUMARALI SANIK TÜBİTAK ÇALIŞANI ERBAKIRCI

Başsavcılık, Bylock soruşturmasının 1 numaralı şüphelisinin eski TÜBİTAK çalışanı Kemalettin Cengiz Erbakırcı olduğunu söyledi.

Mor Beyin yazılımını yaptığı belirtilen Erbakırcı’nın 15 Temmuz darbe girişiminden 4 gün sonra yurt dışına kaçtığı kaydedildi. Başsavcılık, Erbakırcı hakkında yakalama kararı çıkardı. (HABER MERKEZİ)