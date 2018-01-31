‘Bylock’ operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı

Denizli’de ‘Bylock’ kullandıkları ileri sürülen ve haklarında yakalama kararı çıkartan 10 kişiden 7’si gözaltına alındı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları öne sürülen 10 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Denizli ve Uşak’ta çeşitli meslek gruplarından 10 şüphelinin yakalanması için operasyon yapıldı. Eş zamanlı yapılan operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda doküman el konuldu.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, 3 zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.