  • BIST 116.593
  • Altın 162,981
  • Dolar 3,8063
  • Euro 4,6601
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 3 °C
18.01.2018 00:15

ByLock kullanıcısı olduğu iddia edilen 33 polise tahliye kararı

»
ByLock kullanıcısı olduğu iddia edilen 33 polise tahliye kararı
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, ‘FETÖ’ mensuplarında kullanıldığı belirtilen şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu iddia edilen 33 polisin tahliyesine karar verdi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Alibey Spor Salonu'nda yapılan 23. duruşmada 84 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar hazır bulundu.

Duruşmada bütün gün sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanları ile tahliye talepleri alındı.

Duruşmaya verilen aranın ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık ve avukatlarına esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için süre verilmesine hükmetti.

Mahkeme heyeti, 33 tutuklu sanığın da BTK'dan gelen ve İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce analizi yapılan kayıtlar ışığında suç vasfının ve hukuki durumlarının lehe yönde değişme ihtimali ile tutuklu kaldıkları süre dikkate alınarak tutuklu bulundukları suçtan tahliyelerine karar verdi.

Mahkeme heyeti 33 sanık polisin yurt dışına çıkışını da yasakladı. Silivri'de görülecek olan bir sonraki duruşma ise 11 Nisan'a ertelendi. 

Davada tutuklu sanık sayısı ise 54'e düştü.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı!17 Ocak 2018 Çarşamba 18:06
  • AKP'li meclis üyesi evinde ölü bulundu17 Ocak 2018 Çarşamba 17:55
  • Malatya'da silahlı kavga: Yaralılar var17 Ocak 2018 Çarşamba 16:37
  • FETÖ'nün kara parasının nasıl aklandığı ortaya çıktı17 Ocak 2018 Çarşamba 16:34
  • FETÖ'den yargılanan İnebolu Sahil Güvenlik Botu personeli hakkında karar17 Ocak 2018 Çarşamba 16:32
  • 'Füze Avcısı'nın seri üretimi başlıyor17 Ocak 2018 Çarşamba 16:30
  • Evinde 1 dolar bulunan kurmay albay hakkında karar17 Ocak 2018 Çarşamba 16:27
  • Öğretmene şiddete 'sargılı' protesto17 Ocak 2018 Çarşamba 16:25
  • İzmir'de avukattan doktora saldırı17 Ocak 2018 Çarşamba 16:17
  • Ebru Gündeş'in yalı davasında rapor tartışması17 Ocak 2018 Çarşamba 15:52
    • FOTO GALERİ
    • Ebru Şallı'nın paylaşımı sosyal medyayı salladı
    • Gençler arasında ölüm saçan yeni akım!
    • Nuriye ve Semih'i sevmek de "sakıncalı"​
    VİDEO GALERİ
    • Hava durumu bülteninin davetsiz misafiri
    • Süleyman Soylu koltuğu böyle kaptırdı
    • Isparta'da eğitim uçağı düştü
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti