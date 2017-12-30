  • BIST 115.333
  • Altın 158,855
  • Dolar 3,7824
  • Euro 4,5472
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 7 °C
31.12.2017 01:45

ByLock iddiasıyla Habertürk'ten kovulan gazeteciden kanalına sert mesaj

»
ByLock iddiasıyla Habertürk'ten kovulan gazeteciden kanalına sert mesaj
Habertürk TV'nin ByLock'tan kovduğu spiker Fatma Karaağaç, telefonuna ByLock'un "iradesi dışında" yüklendiğini iddia ederek, Habertürk TV'ye sert göndermede bulundu.

Habertürk’te sunuculuk yaptığı sırada telefonundan ByLock çıktığı iddiasıyla kovulan Fatma Karaağaç’ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “iradeleri dışından telefonlarından Bylock ile temas kurulduğu açıklanan 11 bin 500 kişilik  listede yer aldığı ortaya çıktı.

Konuya ilişkin Twitter hesabından bir açıklama yapan Karaağaç, Habertürk TV Müdürü Veyis Ateş ve Habertürk gazetesini etiketlediği mesajda "İradem dışında yüklenildiği iddia edilen 11.500 kişilik ByLock Listesinde benim de numaram haber yapmak ister misiniz?” diye sordu.

 

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Diyarbakır’da büyük facia önlendi...30 Aralık 2017 Cumartesi 20:47
  • Dışişleri'nden Yunanistan'a tepki30 Aralık 2017 Cumartesi 20:19
  • Evde alkollü içki üretenlere kötü haber30 Aralık 2017 Cumartesi 19:35
  • O ücret artık alınmayacak30 Aralık 2017 Cumartesi 19:09
  • Erdoğan: Asgari ücreti beyefendiler beğenmiyor...30 Aralık 2017 Cumartesi 18:29
  • ByLock iddiasıyla Habertürk'ten kovulan gazeteciden kanalına sert mesaj30 Aralık 2017 Cumartesi 18:11
  • Boğaz köprülerinden zamlı geçiş ücreti belli oldu30 Aralık 2017 Cumartesi 17:56
  • 1 yıl aradan sonra seferlerine başladı30 Aralık 2017 Cumartesi 17:22
  • Kayseri'de hastanede ölü doğan bebekler karıştırıldı30 Aralık 2017 Cumartesi 16:58
  • İstanbul'da Emniyet alarmda!30 Aralık 2017 Cumartesi 16:22
    • FOTO GALERİ
    • 2018'de kaç gün tatil var?
    • Yılbaşında neden kırmızı iç çamaşırı giyilir?
    • Kılıçdaroğlu, şehit babasını ziyaret etti
    VİDEO GALERİ
    • İstanbul'da korkunç kaza: Baba ile oğlu enkaz altında kaldı
    • Kadın- erkek birlikte zikir yapıp, sosyal medyada paylaştılar
    • Pantolon silkelemede son nokta! Paylaşım rekoru kırıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti