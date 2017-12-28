Bylock için kullanılan tuzak programlar belirlendi: İşte o liste

Bylock tezgahı için kullanılan tuzak programların isimleri de belirlendi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 11 bin 480 cep telefonu numarasının iradeleri dışında ByLock IP’lerine yönlendirildiğini açıkladı. Halen tutuklu bulunan 1250 kişinin tahliyesi gündemde. Ayrıca, Bylock tezgahı için kullanılan tuzak programların isimleri de belirlendi



Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, FETÖ mensuplarının deşifre edilmesinde, gizli haberleşme ağı ByLock’un server’larının ortaya çıkması önemli bir aşama olmuştu. Yargıtay da ByLock’un örgüt üyeliği delili olarak kabul edileceğine karar verdi.

ByLock programını indirdiği ancak yazışma yaptığına dair bulguya ulaşılamayan, hakkında FETÖ üyeliğine dair başkaca delil de elde edilemeyen kişilerin durumu hükümeti harekete geçirdi. Bazı bilişimci ve avukatların da raporları üzerine MİT, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda titiz bir çalışma yürüttü.

11 BİN 480 NUMARA TESPİT EDİLDİ

Çalışma sonucunda, ByLock’un deşifre olma ihtimaline karşı, namaz vaktini hatırlatan, kıble gösteren, şarkı arama ve müzik dinlemeye olanak veren bazı programları indirenlerin, kendileri fark etmeden ByLock sunucusuna yönlendirildiği tespit edildi. Bu durumdaki 11 bin 480 kişi, 102 bin kişilik ByLock kullanıcısı listesinden çıkarıldı. 11 bin 480 kişi arasında, meslekten ihraç edilen memurlar ve halen tutuklu olan 1250 dolayında kişi bulunuyor. Bu kişiler hakkında iade ve tahliye işlemlerinin başlatılması için durum ilgili kurumlara ve yargı mercilerine iletildi. Tutuklu bulunanlardan, hakkında FETÖ’cü olduğuna dair başkaca delil elde edilemeyenler önümüzdeki günlerde tahliye edilecek. İhraç edilenler ise OHAL Komisyonu ya da KHK’larla görevlerine iade edilecek.

‘TAHLİYESİNİ TALEP EDECEĞİZ’

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, bir grup gazeteciye yaptığı açıklamada, “ByLock bizim için en büyük delillerden biri. Bu konuda hiçbir değişiklik yok. Bir FETÖ organizasyonuyla karşı karşıyayız.

‘Mor Beyin’ yazılımıyla ByLock’a yönlendirildiği tespit edilen ve farklı illerde tutuklu bulunan yaklaşık bin kişinin, haklarında başka hiçbir delil yoksa tahliyesini talep edeceğiz. Bir kişinin dahi mağdur olmasını istemiyoruz” dedi.

İŞTE TUZAK PROGRAMLAR

Bylock’a yönlendirilen 11 bin 480 numaraya, MİT ve Bilişim Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun tespitleri eşleştirilerek ulaşıldı. Bu numaralardan bazılarının çeşitli kamu ve özel şirketler üzerine kayıtlı olduğu görüldü. Bazı kişilerin 2 telefon numarasının olduğu ve numaranın birinin FETÖ’nün kurduğu kumpasla ByLock’a yönlendirildiği anlaşıldı. Ancak aynı kişiye ait diğer numaradan da ByLock çıktı. Bu kişiler listeden çıkarılmadı.



Tuzak programlardan bazıları şöyle: “Best Free Music, Freezy Müzik, Bul Dinle, Freezy Play Free Music Online, Mor German Engslish Dictionary, En ucuz Fiyat Mor, Almanca-Türkçe Sözlük, Araba2.com.”

PROGRAMI YAZAN FİRARİ FETÖ’CÜ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, tuzak programı yazan kişinin firari eski TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Hasan Palaz’ın ekibinde yer alan Kemalettin Cengiz Erbakırcı olduğunu belirledi. Erbakırcı’nın söz konusu tuzağı, Mor Beyin adlı uygulama ile gerçekleştirdiği bildirildi. Hakkında FETÖ’den yakalama kararı bulunan Erbakırcı’nın, darbe girişiminden 4 gün sonra yurtdışına kaçtığı bilgisine ulaşıldı.