Büyükelçi, Trump'ın ırkçı sözleri nedeniyle istifa etti

ABD'nin Panama Büyükelçisi John Feeley, ABD Dışişleri Bakanlığı'na, artık Donald Trump yönetimine hizmet etmek istemediğini belirterek istifasını sundu.

ABD'nin Panama Büyükelçisi John Feeley, ABD Dışişleri Bakanlığı'na, artık Donald Trump yönetimine hizmet etmek istemediğini belirterek bugün, 12 Ocak'ta istifasını sundu.

Feeley istifa mektubunda, "Nispeten az kıdemli bir dışişleri görevlisi olarak, başkan ile yönetimine, belli politikalarına katılmasam bile dürüstçe ve apolitik bir tarzda hizmet edeceğime dair yemin ettim. Beni eğitenler, bunu yapabileceğime inanmadığım takdirde onurluca istifa etmem konusunda beni bilgilendirmişti. Şu an tam olarak bunun vakti geldi." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Feeley'in istifasını doğrularken,"Kendisi bu yıl 9 Mart itibarıyla kişisel nedenlerden ötürü emekli olmaya karar verdiğine dair, Beyaz Saray'ı, Dışişleri Bakanlığı'nı ve Panama hükümetini bilgilendirdi." şeklinde konuştu.

Dünya basınında bugün yankı bulan haberlere göre ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray'daki bir toplantıda bazı Latin Amerika ve Afrika ülkelerinden gelen göçmenleri eleştirerek "İğrenç ülkelerden geliyorlar." dediği belirtilmişti. Trump'ın söz konusu ağır ve ırkçı ifadelerine, pek çok ülke ve Birleşmiş Milletler de dahil olmak üzere uluslararası örgütlerden tepkiler gelmeye devam ediyor.

Trump: Böyle bir kullanmadım

ABD Başkanı Trump daha sonra tweet atarak böyle bir "dil" kullandığını iddiasını reddetti. Trump Twitter mesajında "Toplantıda kullandığım dil sertti, ama kullandığım dil bu değildi. Asıl gerçekten sert olan yapılan tuhaf teklifti" dedi.