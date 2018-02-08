Büyükçekmece’ye 6. kez 12 Yıldızlı Şehir onuru!

Büyükçekmece Belediyesi, Avrupa Konseyi’nin ve Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin, Avrupa Yerel Demokrasi Haftası kapsamında verilen “12 Yıldızlı Şehir” unvanına 6 kez üst üste layık görülürken, 47 ülkeyi geride bıraktı.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün; “Bu ödül Büyükçekmece halkımızın almış olduğu medeni bir madalyadır. Büyükçekmece halkı ve Büyükçekmece Belediyesi’nin birlikte neleri başardığının göstergesidir” dedi.

Büyükçekmece Belediye Meclisi’nin Şubat ayı ikinci oturumuna, Avrupa Konseyi’nin ve Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin, “Avrupa Yerel Demokrasi Haftası (ELDW)” kapsamında verilen “12 Yıldızlı Şehir” ödülü damgasını vurdu.

Başkan Akgün: Büyükçekmece halkımızın medeni madalyasıdır

Meclis gündeminde önce bir konuşma yapan Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Büyükçekmece Belediyesi’nin yerel demokrasinin uygulanmasında halkla, sivil toplum kuruluşlarıyla, mahalle muhtarlarıyla süreklilik arz eden eğitim faaliyetleri ile dikkatleri çektiğini belirterek şöyle konuştu; “Bu durumun Avrupa Konseyi tarafından değerlendirilmesi sonucunda 2017 yılında tekrar Büyükçekmece Belediyesi’ne Avrupa Kongresi tarafından 12 Yıldız Şehir unvanı 6. kez verildi. Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen ödül törenine ilçemizi ve belediyemizi temsil etmek üzere Belediye Başkan Yardımcımız Nuraydın Sak başkanlığında Dış İlişkiler Müdürümüz gittiler. Büyükçekmece Belediyesi’nin katılımcılık, demokrasi, yerel demokrasinin işletilmesi, sivil toplum kuruluşları ile yapılan faaliyetler ve halk eğitiminde kitlelerin harekete geçirilmesi sonucu yapılan çalışmaların izlemesi ve değerlendirmeler sonucunda bu ödül veriliyor. Ödül Büyükçekmece halkımızın almış olduğu medeni bir madalyadır. Büyükçekmece Belediyemizin Avrupa’da kendisini ne denli kabul ettirdiğinin ve Büyükçekmece halkı ile Büyükçekmece Belediyesi’nin birlikte neleri başardığının göstergesidir.”

Büyükçekmece Belediyesi, 47 ülke arasında fark yarattı

Yapılan konuşmaların ardından Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak, Paris’te Büyükçekmece Belediyesi’ne verilen “12 Yıldızlı Şehir” ödülünü Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’e takdim etti. 2017 yılının teması olan "Gelişen Bir Yerel Demokrasi İçin Vatandaş Katılımı, Danışmanlığı ve Bağlılığı" idi. Büyükçekmece Belediyesi, temaya ve AYDH'nin genel amaçları arasında yer alan "Katılımcılık", "Yerel Demokrasi", "İnsan Hakları" ve "Aktif Vatandaşlık" konularını içeren faaliyetleriyle bu ödüle layık görüldü. Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’ne 47 üye ülkeden 24 Belediye'ye "12 Yıldızlı Şehir" ödülü verilirken, Büyükçekmece Belediyesi, 6 defa üst üste bu ödüle layık görülen ilk ve tek belediye olarak tarihe geçti.