  • BIST 112.321
  • Altın 164,408
  • Dolar 3,8225
  • Euro 4,6775
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 0 °C
16.01.2018 12:10

Büyükçekmeceli çocuklar Nazım Hikmet’i unutmadı

»
Büyükçekmeceli çocuklar Nazım Hikmet’i unutmadı
Tepecik Nejat Uygur Kültür Merkezi’nde yer alan “Nazım Hikmet Kütüphanesi” Büyükçekmeceli çocukların akınına uğradı. 

Çağdaş Türk şiirinin evrensel şairi, şiirleri dünyanın dört bir yanında dillerden dile dolaşan “Dünya Şairi” Nazım Hikmet Ran, 116. doğum gününde saygı, sevgi ve özlemle anıldı.

Usta şair şiirleriyle anıldı

15 Ocak 1902 tarihinde doğan Nazım Hikmet, Büyükçekmece Belediyesi Tepecik Nejat Uygur Kültür Merkezi’nde adının verildiği Nazım Hikmet Kütüphanesi’nde anıldı. Nejat Uygur Kültür Merkezi’nde bir araya gelen kursiyer öğrenciler, sevilen şairimizin hayatı ve şiirlerini okuyarak, usta şair Nazım Hikmet’i 116’ıncı doğum gününde andılar.
 

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde hareketli dakikalar15 Ocak 2018 Pazartesi 21:00
  • İstanbul'a kar için yeni tarih veridi; günlerce sürecek15 Ocak 2018 Pazartesi 20:53
  • Vedat Şahin'in oğluna doğum günü partisine polis baskını15 Ocak 2018 Pazartesi 20:45
  • İstanbul'un 2 ilçesinde su kesintisi uyarısı15 Ocak 2018 Pazartesi 16:17
  • Ataşehir'de barışın müziği çaldı15 Ocak 2018 Pazartesi 16:08
  • Büyük usta Sarıyer'de anıldı15 Ocak 2018 Pazartesi 15:33
  • İstanbul'a kar geliyor: Meteoroloji'den yeni açıklama15 Ocak 2018 Pazartesi 14:17
  • "İBB'nin yetki alanı Büyükdere'yi etkiliyor"15 Ocak 2018 Pazartesi 13:42
  • Maltepe’de yeşil alan miktarı yüzde 50 arttı15 Ocak 2018 Pazartesi 13:40
  • Kadıköy'den çocuklara karne hediyesi kültür merkezi15 Ocak 2018 Pazartesi 13:02
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti