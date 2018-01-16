Büyükçekmeceli çocuklar Nazım Hikmet’i unutmadı

Tepecik Nejat Uygur Kültür Merkezi’nde yer alan “Nazım Hikmet Kütüphanesi” Büyükçekmeceli çocukların akınına uğradı.

Çağdaş Türk şiirinin evrensel şairi, şiirleri dünyanın dört bir yanında dillerden dile dolaşan “Dünya Şairi” Nazım Hikmet Ran, 116. doğum gününde saygı, sevgi ve özlemle anıldı.

Usta şair şiirleriyle anıldı

15 Ocak 1902 tarihinde doğan Nazım Hikmet, Büyükçekmece Belediyesi Tepecik Nejat Uygur Kültür Merkezi’nde adının verildiği Nazım Hikmet Kütüphanesi’nde anıldı. Nejat Uygur Kültür Merkezi’nde bir araya gelen kursiyer öğrenciler, sevilen şairimizin hayatı ve şiirlerini okuyarak, usta şair Nazım Hikmet’i 116’ıncı doğum gününde andılar.

