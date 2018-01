Büyükçekmece'de yeni hizmet

Büyükçekmece Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri, Dizdariye Mahallesi’ndeki Büyükçekmece Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin tüm ihtiyaç ve eksiklerini giderdi.

Daha önce Büyükçekmece Semt Polikliniği olarak hizmet veren hastane yenilenerek Büyükçekmece Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi olarak yeniden hizmete açıldı.

Cadde baştan sona yenilendi

Büyükçekmece Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, hastane yetkililerinin kendilerinden talep ettiği tüm ihtiyaçları karşıladı. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin bulunduğu Gölboyu Caddesi’ni baştan sona yenileyen ekipler, yol bakım ve onarım, kaldırım, tretuvar, yol dubası çalışmaları yaparak tüm caddeyi yenileyip, vatandaşın rahat ulaşımı için gereken çalışmaları gerçekleştirdi.

Hastane bahçesi ve otoparkında yenilikler

Hastane bahçesine engelli otoparkı ve otopark çizgi çalışması yapan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, görme engelli vatandaşlar için kabartmalı yol çizgisi yaparken, binanın engelli rampası ve giriş çıkış merdivenlerinde mermer çalışması yaptı. Büyükçekmece genelinde tüm hastanelerin talep ve ihtiyaçlarını alan Büyükçekmece Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri hastanelerin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar yapıyor.

Vatandaşlarımıza karşı sorumlu hissediyoruz

İnsan sağlığının her şeyden önce geldiğini belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, şu açıklamayı yaptı: "Büyükçekmece Belediyesi olarak, şehrimizde bulunan tüm hastane ve polikliniklerin halkımıza en iyi hizmeti verebilmesini için gereken her türlü desteği vermekteyiz. Hastaneye giden yolların durumundan tutunda hastanenin bahçesinde engelli park alanı olmasına kadar birçok şeyden kendimizi sorumlu hissediyoruz. Ekibimle birlikte, hastane görevlileriyle görüşerek sorun oluşturan ve yardım edebileceğimiz her konunun çözüme kavuşması için çalışmalar yapıyoruz.’’