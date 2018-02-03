  • BIST 118.119
  • Altın 161,652
  • Dolar 3,7638
  • Euro 4,6843
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 9 °C
03.02.2018 15:55

Büyükçekmece'de korkunç olay!

»
Büyükçekmece'de korkunç olay!
E-5'te üst geçide asılı İranlı bir kişinin cesedi bulundu.

DHA - Büyükçekmece E-5 Karayolu üzerinde bulunan yaya üst geçidinde asılı İran uyruklu bir kişinin cesedi bulundu. Olay, sabah saatlerinde Celaliye mevkii Gülyalı Otobüs durağı üst geçidinde meydana geldi. Üst geçitte boynundan iple asılı bir erkek cesedi olduğunu gören temizlik işçileri durumu polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri ceset üzerinde inceleme yaptı. Ceset üzerinden Ali Hamdi (36) adına kayıtlı İran pasaportu çıktı. Yaya köprüsü demirlerine boynundan asılı şekilde bulunan ceset olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası indirildi.  Ceset, Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken  polisin olayla  ilgili incelemesi sürüyor.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çankaya Zafer'e koşuyor03 Şubat 2018 Cumartesi 11:28
  • Hedef, her mahalleye bir Semt evi03 Şubat 2018 Cumartesi 09:59
  • Tarihi konakta yangın!03 Şubat 2018 Cumartesi 09:38
  • BUDO ve İDO seferleri iptal edildi03 Şubat 2018 Cumartesi 09:01
  • Karşıyaka ‘Bin Gülüş’ için tek yürek03 Şubat 2018 Cumartesi 08:32
  • Kemer Letonya’da tanıtılıyor03 Şubat 2018 Cumartesi 08:20
  • Özgür Mumcu Kent Kültür Söyleşilerine konuk oldu03 Şubat 2018 Cumartesi 08:16
  • Bodrum dünya turizm fuarlarında03 Şubat 2018 Cumartesi 08:12
  • Öykü ile geçen 16 yıl03 Şubat 2018 Cumartesi 08:09
  • Paylaştıkça yüz güldüren proje03 Şubat 2018 Cumartesi 08:07
    • FOTO GALERİ
    • CHP'nin 36’ncı Olağan Kurultayı'ndan yeni kareler
    • CHP'nin 36’ncı Olağan Kurultayı'ndan ilk kareler
    • İnanılmaz görüntü! El ve ayaklarından ağaç çıkıyor
    VİDEO GALERİ
    • Darmık Dağı ele geçirildi
    • Çukur 15. bölüm fragmanı yayınlandı!
    • Seren Serengil cezaevine böyle gitti
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 507 487 31 17
    Haber Scripti