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17.01.2018 12:55

Büyükçekmece’de kış mevsiminde de rengarenk

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Büyükçekmece’de kış mevsiminde de rengarenk
Büyükçekmece Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece’yi bahar aylarında olduğu gibi kış aylarında da rengarenk bir görünüme kavuşturuyor.

Büyükçekmece’nin dört bir yanını kış mevsimine uygun bitki ve çiçeklerle süsleyen ekipler sayesinde park ve bahçelerde kartpostal tadında görüntüler oluşuyor.

Vatandaşlar parklara akın ediyor

Doğası ve yeşiliyle büyük ilgi gören Büyük Atatürk Parkı ve Kültürpark vatandaşların kış mevsiminde de uğrak noktası oluyor. Büyükçekmece’nin tüm parklarında çalışmalar yapan ekipler ayrıca, oyun parkları, kavşaklar, caddeler ve ilçede bulunan tüm yeşil alanlarda kış boyunca bitki ve çiçek dikimine devam ediyor.

Bitkiler kış boyunca koruma altında

Kış aylarında Büyükçekmece’nin yeşil alanlarını koruma ve arttırma çalışmaları kapsamında bir yandan çiçek dikimleri yapılırken, ağaçlandırma da aralıksız olarak sürüyor. Ayrıca mevcut ağaçların ve bitkilerin budama, ilaçlama gibi bakım çalışmaları da zamanında yapılıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece’nin önemli noktalarında dikim ve peyzaj çalışmalarına da devam ediyor.

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