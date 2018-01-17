Büyükçekmece'de düşler sanata dönüşüyor

Ressam Betül Saygılı'nın 'Düşler' adlı kişisel yağlı boya resim sergisi Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlere buluştu.

Betül Saygılı'nın kurduğu düşlerden yola çıkarak oluşturduğu yağlı boya sergisi 16 - 22 Ocak tarihine kadar açık olacak.

Başkan Akgün'e teşekkür

İstanbul'un önemli kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen sergi açılışını Büyükçekmece Belediye Başkan Danışmanı Bayram Ali Üner gerçekleştirdi. Birbirinden renkli yağlı boya resimlerinin sergilendiği sergide ressam Betül Saygılı; "Öncelikle bende bir Büyükçekmeceli olarak şehrimizin kültür ve sanatta İstanbul'da birinci olduğunu en iyi bilenlerdenim. Bize kültür ve sanat alanında destek veren ve her türlü imkanı sağlayan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’e ve ekibine sonsuz teşekkür ederim" dedi.