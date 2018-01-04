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04.01.2018 04:20

Büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerden biri daha ortaya çıktı

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Büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerden biri daha ortaya çıktı
Milli Piyango’nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerden biri daha ortaya çıktı. KKTC'de bir casinoda kurpiyer olarak çalışan Sedat Güney Öztürk'ün daha önce de Loto'dan 6 bilerek büyük ikramiyeyi kazandığı öğrenildi

KKTC'de bir casinoda kurpiyer olarak çalışan Sedat Güney Öztürk, Milli Piyango'nun büyük ikramiyesini tutturdu. 61 milyon TL'lik büyük ikramiyenin çıktığı dört çeyrek biletten birinin sahibi olan Öztürk'ün tam bir şans oyunları tutkunu olduğu ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından kazandığı kuponların fotoğraflarını paylaşan Öztürk'ün 'iddaa' isimli bahis oyununda kendisine maç vereceğini ileri süren kişilerce de daha önceden dolandırıldığı anlaşıldı. Aslen Hatay Kırıkhanlı olan Öztürk, 2 erkek 1 kız çocuğu babası.

İKİNCİ BÜYÜK İKRAMİYESİ

Habertürk Haber Merkezi'nin haberine göre; geçmiş yıllarda da Loto'dan 6 bilerek büyük ikramiyeyi kazanan 38 yaşındaki talihli Milli Piyango Genel Müdürlüğü'ne bileti teslim etti. İkramiyesinin ise, cuma günü hesabına yatacağı öğrenildi. Sedat Günay Öztürk'ün bilet alacak parası olmadığı için seyyar satıcıya borçlanarak bilet aldığı ortaya çıktı.

ŞANS OYUNLARI TUTKUNU

Loto'dan iddaa'ya, Milli Piyango Bileti'nden internetteki şans oyunları sitelerine kadar neredeyse tüm oyunları oynayan Sedat Günay Öztürk'ün bu tutkusu uğruna dolandırıcılara parasını kaptırdığı ortaya çıktı. Facebook sayfasından dolandırıldığını yazan Öztürk, yaptığı paylaşımda dolandırıcıların ismini vererek yakınlarını uyarmış. Ayrıca yine Öztürk, paylaşımlarında daha önce de çeşitli şans oyunlarından binlerce lira kazandığını gösteren kuponları paylaşmış.

İKRAMİYEYİ KAZANINCA YAPTIĞI İLK PAYLAŞIM

Sedat Günay Öztürk, ikramiyeyi kazandıktan sonra Facebook hesabından 'Hayat beni harcadın ama Allah kurtardı haberin olsun elhamdullah' yazdı.

 

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