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04.01.2018 08:25

'Büyük ikramiye sahibini buldu' demişlerdi! Gerçek ortaya çıktı

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'Büyük ikramiye sahibini buldu' demişlerdi! Gerçek ortaya çıktı
Antalya’da büyük ikramiyenin talihlisinin 1 Ocak’ta işe gitmeyen 25 yaşındaki Murat Tokmak olduğu iddia edildi. Basın açıklaması yapan Tokmak, “Param yoktu, bilet bile alamadım” dedi

Sabah- Milli Piyango'nun 61 milyon TL'lik büyük ikramiyesinin çıktığı dört çeyrek biletten birinin, Antalya'da bir ilaç firmasında kuryelik yapan Murat Tokmak (25) olduğu iddası Muratpaşa ilçesini karıştırdı.

3 gündür işe gitmeyen evli ve 1 çocuk babası Murat Tokmak'ın aylık 1800 lira maaş aldığı, Ankara'da Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden parasını tahsil ettiği bile söylendi. Ancak Tokmak, akşam saatlerinde basın açıklaması yapıp kendisine ikramiye çıkmadığını duyurdu. İsmini ve fotoğrafını yayanlara dava açacağını belirten Tokmak, "3 günlük izne gittim başıma neler geldi. Keşke izin almasaydım. Param yoktu, bilet bile alamadım. Şimdi fotoğrafım yayıldı ailem de risk altında" ifadesini kullandı. Öte yandan Milli Piyango İdaresi, çeyrek biletlere isabet eden 61 milyon liralık büyük ikramiyenin talihlileri tarafından alındığını açıkladı.

BİR TALİHLİ İDDİASI DA KKTC'DEN

Bir ikramiye iddiası da KKTC'den geldi. 4 talihliden birinin KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da bir otelde krupiye olarak çalışan Sedat Günay Öztürk olduğu iddia edildi. Günay'ın geçmiş yıllarda da Loto'dan 6 bilerek büyük ikramiyeyi kazandığı ancak atıldığı ticaret hayatında başarılı olamadığı kaydedildi. 

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