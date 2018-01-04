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04.01.2018 20:45

Büyük ikramiye parasını bankaya yatırdı: İşte aylık alacağı faiz

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Büyük ikramiye parasını bankaya yatırdı: İşte aylık alacağı faiz
Milli Piyango'nun 61 milyon TL'lik büyük ikramiyesinin çıktığı dört çeyrek biletten birinin sahibi Antalyalı ilaç firması kuryesi 25 yaşındaki Murat Tokmak'ın tahsil ettiği parayı bankaya yatırdığı öğrenildi.

Mehmet ÇINAR / ANTALYA, (DHA) - Tokmak'ın ailesinden birinin adına yatırdığı paranın aylık faizinin 175 bin TL olduğu belirtildi.

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 61 milyon TL, İstanbul, Ordu, KKTC ve Antalya'ya çıktı. Antalya Şarampol Kavşağı'nda seyyar Milli Piyango bayii Havva- Orhan Kostakoğlu çiftinden alınan biletin talihlisinin, ilaç firmasında kurye Murat Tokmak olduğu ortaya çıkmıştı.

9794035 numaralı çeyrek bilete isabet eden 61 milyon TL'lik büyük ikramiyenin yaklaşık 15 milyon TL'sine sahip olan 1800 TL maaşlı Tokmak, büyük ikramiyeyi de Ankara'da Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden salı günü tahsil etti.

Yenigün Mahallesi Köroğlu Caddesi'ndeki Lokman Ecza Deposu'nda yaklaşık 6 aydır motosikletle eczanelere ilaç dağıtımı yapan bir çocuk babası Murat Toprak'ın tahsil ettiği parayı bankaya yatırdığı öğrenildi. Tokmak'ın ailesinden birinin adına yatırdığı paranın aylık faizinin 175 bin TL olduğu belirtildi.

Yarına kadar izinli olan Tokmak'ın, işyeri sahiplerine çalışmaya devam edeceğini bildirdiği kaydedildi.

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