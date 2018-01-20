Büyük Birlik Partisi'nden 'seçim ittifakı' açıklaması

Mustafa Destici: "Bu iş birliği hangi aday etrafında birleşirse birleşsin seçimler birinci turda biter."

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini belirterek, "MHP'nin adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır" demişti. Bahçeli'nin açıklamasından sonra AKP- MHP ittifakı siyasetin gündemi oldu. İttifaka bir destek de Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici tarafından geldi.

Hakan Çelik ile Hafta Sonu programına konuk olan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ittifak dahil olacaklarını belirtti. Destici olası seçim ittifakına Saadet Partisi’nin de dahil olması halinde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turda biteceğini iddia etti.

Destici şöyle konuştu:

"Sayın Bahçeli'yle ittifakların yasal hale getirilmesi ve bunun şeklinin nasıl olabileceği konusunda hemen hemen hem fikiriz. Biz de aynı şeyleri ifade ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'yla 2 kere görüştük. Birlikte olma arzusunu karşılık dile getirdik. Bu ittifakı desteklediğimizi açık yüreklilikle ifade ediyoruz. AK Parti- MHP-BBP seçim ittifakı iş birliğinin yanına Saadet Partisi ve diğer kendi milli-yerli olarak ifade eden kesimler de eklenecektir. Bu iş birliği hangi aday etrafında birleşirse birleşsin ben birinci turda biteceğini düşünüyorum."