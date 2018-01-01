  • BIST 115.333
  • Altın 158,752
  • Dolar 3,7824
  • Euro 4,5472
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 6 °C
01.01.2018 14:40

Bütün şehirde bu konuşuluyor!

»
Bütün şehirde bu konuşuluyor!
Kahvehanelerde, çay ocaklarında ve kafelerde yapılan sohbetlerde de Samsun'un yeni talihlisi konuşulmaya başlandı

Milli Piyango İdaresi'nin yılbaşı büyük ikramiyesi 61 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazanan çeyrek biletlerden birisinin Samsun bileti olması kentte heyecan ve merak uyandırdı. 

DHA'nın haberine göre, Milli Piyango İdaresi'nin yılbaşı büyük ikramiyesi 9794035 numaralı bilete isabet etti. Büyük ikramiyenin çeyrek bilete isabet etmesi ile 61 milyon TL dörde bölündü. Talihlilerin biletleri KKTC, Samsun, Antalya ve İstanbul'da satıldığının belirlenmesi ise kentte büyük heyecan yaşattı. Samsun'da yılbaşı talihlisinin kim olduğu konuşulur hale geldi. Sosyal medyada da bu konu gündem oldu. Kentte oturanlar yılbaşı talihlisinin kim olduğunu bulmak için yorumlar yapmaya başladı. Kahvehanelerde, çay ocaklarında ve kafelerde yapılan sohbetlerde de Samsun'un yeni talihlisi konuşulmaya başlandı.

"HALK OLARAK SEVİNİYORUZ"

Ayrıca bilet sahibinin alacağı ikramiyeyi ne yapacağı ve kimliğini deşifre edip etmeyeceği de merak konusu oldu. Hüseyin Akbaş isimli bir vatandaş yeni yıl talihlisini merak ettiklerini belirterek, "Yeni yılın sabahında bu konu konuşulmaya başlandı. Şehrimizde bir heyecan yaşattı bu ikramiye. Bakalım kim oluduğu er ya da geç ortaya çıkar. Samsun için güzel olur inşallah" dedi.

Adem Candan ise İkramiyenin Samsun'a çıkmasının kendisini mutlu ettiğini söyleyerek, "Çok büyük bir rakam kentimize geldi. Samsun'un tanıtımı açısından da bir araç olur bu olay. Halk olarak da seviniyoruz. Kendini ilk etapta gizli tutabilir ama zamanla tanınacağını düşünüyorum" diye konuştu.   

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yeni yılda sanat içinizi ısıtsın01 Ocak 2018 Pazartesi 13:07
  • Adana’da Ayhan Barut güven tazeledi01 Ocak 2018 Pazartesi 12:55
  • Urla Sanat Sokağı yeni yıla neşeyle girdi01 Ocak 2018 Pazartesi 12:52
  • Bütün şehirde bu konuşuluyor!01 Ocak 2018 Pazartesi 12:46
  • Gençlerden yeni yıl sürprizi01 Ocak 2018 Pazartesi 12:45
  • Yalova'da gece boyunca halk ziyaretleri sürdü01 Ocak 2018 Pazartesi 12:39
  • Konak ailesi yeni yıla umutlu ve mutlu girdi01 Ocak 2018 Pazartesi 12:23
  • Cezasını tıraş ederek çekiyor01 Ocak 2018 Pazartesi 11:17
  • Ocak ayı çok renkli geçecek01 Ocak 2018 Pazartesi 11:06
  • Erciyes’te kar kalınlığı 120 santime ulaştı01 Ocak 2018 Pazartesi 10:14
    • FOTO GALERİ
    • Antalya'da yeni yılın ilk gününde deniz keyfi
    • Küçükçekmece'de doğalgaz patlaması
    • Ayder Yaylası'nda yılın ilk günü kar sürprizi
    VİDEO GALERİ
    • Çatıda Noel Baba'yı bekleyen adamın sözleri sosyal medyayı salladı
    • İstanbul'da 17 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı
    • Ünlü çiftin romantik düeti 'O Ses Türkiye'ye damgasını vurdu
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti