Bütçe yine imam hatiplere

Toplumun yüzde 75’i eğitim sisteminin kalitesinden memnun değil. En çok tercih edilen okullar arasında fen ve anadolu liseleri öne plana çıkıyor.

Figen Atalay / Cumhuriyet - İmam Hatip liseleri ise sadece yüzde 18’lik bir kesimin tercihi olarak görülüyor. Ancak 2018 eğitim bütçesine bakıldığında, kaynak aktarımı bu talebi yansıtmıyor. İstanbul Ekonomi Araştırma, her ay Türkiye çapında 1537 kişi ile yaptığı anket çalışması sonucu yayımladığı Türkiye Monitörü raporunda kasım ayında eğitimi mercek altına aldı.

Kimse memnun değil

Araştırmada, “Türkiye’deki eğitim sisteminden ne kadar memnunsunuz?” sorusuna ankete katılanların yüzde 49.8’i “hiç memnun değilim” , yüzde 24.8’i de “memnun değilim’’ yanıtını vermiş. Memnun ve çok memnun olanların toplam oranı ise yüzde 13.4. Toplumun neredeyse yarısı (yüzde 49.2) eğitim sisteminin önceliğini, “dünyanın her yerinde rekabet edebilecek gençler” olarak tanımlıyor. İstanbul Ekonomi Araştırma yöneticileri, bu sonucun, oy verilen partiden bağımsız olarak toplumun her kesiminde aynı şekilde çıktığına dikkat çekiyor. Bir başka soruda, katılımcılara iş bulmakta önemli olduğunu düşündükleri özellikler sorulmuş. Üniversite mezunu olmanın iş bulmada önemli olduğunu yüzde 44’lük bir kesim ifade ederken, “teknik meslek sahibi olmak” yüzde 77 ile en önemli özellik olarak ön plana çıkmış. Öte yandan “dindar olmak’’ da yüzde 68 oranıyla ifade edilmiş.

Bilim dersi artsın

Müfredatta hangi derslerin ağırlığının arttırılması gerektiği sorulduğunda ise en yüksek oran bilim ve teknoloji dersleri için gerçekleşirken, ikinci ve üçüncü en yüksek oran sırasıyla fen ve din dersleri için ortaya çıkmış. Burada yabancı dil seçeneğinin az bir orana sahip olması da “enteresan bir sonuç” olarak değerlendiriliyor.

Eğitim sisteminin önceliği ne olmalı?

-Dünyanın her yerinde rekabet edecek gençler yetiştirmek (yüzde 49.2)

-Milli ve manevi değerlere bağlı gençler yetiştirmek (yüzde 30.3)

-Yaratıcı ve bağımsız düşünebilen gençler yetiştirmek (yüzde 20.3)

Hangi dersler artırılmalı?

-Fen dersleri: Yüzde 30.5

-Din dersleri: Yüzde 35.7

-Yabancı Dil: Yüzde 21

-Sosyal dersler: Yüzde 21.3

-Bilim teknoloji dersleri: Yüzde 43.8

-Sanat kültür: Yüzde 21.5