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15.01.2018 23:50

Bütçe 47.4 milyar lira açık verdi, Bakan 'olumlu' dedi

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Bütçe 47.4 milyar lira açık verdi, Bakan 'olumlu' dedi
Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2017 bütçe sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, '2017 bütçesi 47,4 milyar lira açık verdi. Bu, OVP'de revize edilen rakamdan 14,3 milyar lira daha olumlu' dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2017 Aralık ayına ilişkin bütçe dengesi verilerini açıkladı.

Buna göre Aralıkta bütçe açığı 20,9 milyar TL oldu. Açık, 2017 genelinde ise 47,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Ağbal, "Bu, OVP'de revize edilen rakamdan 14,3 milyar lira daha olumlu" yorumunda bulundu.

Bakan Ağbal, 2017 yılında genel devlet bütçe açığının GSYH'ye oranının yüzde 2'nin altına düşmüş olacağını, merkezi yönetim bütçe açığının ise GSYH oranının yüzde 1,5 seviyesinde kalacağını söyledi.

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