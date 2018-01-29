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29.01.2018 20:50

Burseya Dağı'na tuzaklanan patlayıcılar imha ediliyor

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Burseya Dağı'na tuzaklanan patlayıcılar imha ediliyor
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu güçlerinin dün özgürleştirdiği Burseya Dağı’nın dört bir yanına patlayıcı ve mayın döşendiği ortaya çıktı.

DHA - Güvenlik güçleri, teröristlerden arındırılan kuleler, tüneller ve çevresindeki bölgede patlayıcıların imhasına başladı.

TSK ve ÖSO güçlerinin, Suriye’nin Afrin kentinde terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik 10 gün önce başlatıltığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, dün Burseya Dağı teröristlerden temizlendi. Kilis ve Azez’i hedef alan havan ve roket saldırılarının yapıldığı, kaleyi andıran dağın ortasındaki bölge, havadan ve karadan bombalandıktan sonra çıkan çatışmalarda teröristlerin etkisiz hale getirilmesiyle özgürleştirildi. Kaleyi andıran ve etrafında yarım metre kalınlıkta örülmüş kuleler bulunan bölgenin altında ise betonarme kuyu sistemi tüneller inşa edildiği belirlendi. Bir metre genişliğindeki tünelin alt katında ise koğuş sistemi bulunduğu, teröristlerin barınma ve uyuma ihtiyaçlarını burada giderdiği saptandı. Harabeye dönen bölgede belirlenen tünellerin labirent gibi birbirine bağlı olduğu ve bazılarının ucunun dün yine ÖSO kontrolüne geçen Kastel Cindo köyüne bağlı olduğu ortaya çıktı.

Kulelere Türk bayrağı dikilen bölgede, bu sabah güvenlik güçlerince mayınların ve tuzaklanmış patlayıcıların temizlenmesi amacıyla arama tarama çalışması başlatıldı. Timlerin, eğitimli köpeklerle yaptığı aramada, bölgede çok sayıda mayın ve el yapımı patlayıcı bulundu. Patlayıcılar kontrollü şekilde gömülü olduğu yerden çıkarıldı. Çıkarılamayacak durumda olanların ise çevredeki asker ve ÖSO güçlerinin yoğunluğu nedeniyle, gece kontrollü şekilde imha edileceği belirtildi.

Öte yandan, özgürleştirilen dağın hakim noktasında konuşlanan TSK unsurlarına, bugün zırhlı araç ve personel takviyesi yapıldı. Askerler, daha önce terör örgütü PKK/YPG'lilerin bulunduğu bölgede gözetleme faaliyeti ile olası saldırıları da engellemek için teyakkuz halinde bulunuyor.

KORGENERAL TEMEL’DEN İNCELEME

Burseya Dağı’nda askerlerin üslendiği bölgeyi, öğle saatlerinde Zeytin Dalı Harekatı’nı komuta eden isim olarak bilinen 2’nci Ordu Komutanı Korganeral İsmail Metin Temel ziyaret etti. Beraberinde askeri yetkililer ile bölgeye gelen Temel, yaklaşık yarım saat inceleme yaptı ve askerlerden yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

BURSEYA’YA DEV BAYRAK DİKİLECEK

PKK/YPG'li teröristlerden temizlenip, dün kulelerine Türk bayrağı asılan Burseya Dağı’na, yeni bir bayrak dikilmesi için de çalışma başlatıldı. Dağda, askerlerin zırhlı araçlarla konuşlandığı bölgeye, öğle saatlerinde bayrak direği getirildi. Direğin zemin çalışmasının tamamlanacağı alana yerleştirileceği ve daha sonra hem Afrin, hem de Azez’den görülecek ebatlara sahip Türkiye bayrağının yarın veya Çarşamba günü törenle göndere çekileceği bildirildi.

BAFELYUN’DA ÖZGÜRLEŞTİRİLECEK

Burseya Dağı’na birkaç kilometre uzaklıkta, Afrin’in batısındaki Bafelyun Tepesi de TSK tarafından obüs ve çok namlulu roketetarlar ile ateş altına alındı. Gece aralıklarla devam eden atışlar, gün içerisinde de zaman zaman devam etti. Güvenlik güçleri, Burseya Dağı bölgesindeki patlayıcı tarama ve imhasının yanı sıra Bafelyun Tepesi'nin de kısa sürede teröristlerden arındırılacağını bildirdi.

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