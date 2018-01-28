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28.01.2018 20:10

Burseya Dağı nerede yer alıyor? İşte, konumu ve önemi

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Burseya Dağı nerede yer alıyor? İşte, konumu ve önemi
Burseya Dağı, bir süredir harita üzerindeki konumu nedeniyle Türkiye toprakları ve TSK-ÖSO personeline yarattığı tehlike ile gündemde yer almaktaydı.Kuşatma altına alınan Burseya Dağı, TSK ve ÖSO askerleri tarafından ele geçirildi.

Peki, merakla araştırılan Burseya Dağı harita üzerinde nerede yer alıyor? İşte, gündemi takip edenlerin merak ettiği dağın konumu ve detaylı bilgiler

Burseya Dağı nerede, Türkiye'ye yakın mı? TSK'nın (Türk Silahlı Kuvvetleri) Burseya Dağı'nın ele geçirildiğini duyurması ardından bölgenin konumu merak konusu oldu. Yapılan açıklamada, teröristlerin bölgeden temizlenmesi faaliyetlerinin sürdüğü bildirildi. İşte tüm dünyanın gözünü çevirdiği Burseya Dağı'nın haritadaki konumu ve coğrafi özellikleri!

TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in doğusundaki Azez'den ilerleyerek stratejik önemdeki Burseya Dağı'nı terör örgütü PYD/PKK'dan temizledi. TSK'dan yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Burseya Dağı ele geçirilmiştir. Bölgenin teröristlerden temizlenmesi faaliyetleri sürdürülmektedir" denildi. Burseya Dağı’nın konumu ve coğrafi özelliğine yönelik soru işaretleri arttı.

Kuzey Suriye'de Halep İli içerisinde bir dağdır, Azez ile Afrin arasında yer alır. Bölgenin en yüksek tepesi olan Burseya Dağı Afrin'e 13 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Dağ, doğudan batıya sırasıyla Azez ovası ile Afrin Çayı vadisi arasında yer alır. Güneyde Cebelisemaan'a uzanırken, kuzeyde Kuveyk Nehri ana kollarında Akpınar Nehri'nin doğduğu Kilis ovasına uzanır. Dağın yüksekliği 855 metredir.

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