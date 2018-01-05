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05.01.2018 21:25

Bursaspor-Bein Sports arasında gerginlik

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Bursaspor-Bein Sports arasında gerginlik
BeinSports'un sosyal medya hesabından yayınlanan bir tweet Yeşil-beyazlı kulübün tepkisini çekti.

Tweet'te BeinSports takipçilerine 'Süper Lig’in ilk yarısında en başarılı performansı gösteren kaleci sizce hangisiydi?' diye sordu. Paylaşımdaki fotoğrafta aday olarak Volkan Demirel, Muslera, Fabri, Serkan Kırıntılı, Volkan babacan, Onur Kıvrak, Beto ve Sergio Rochet gösterildi.

Bursapor kulübü paylaşımda Harun Tekin'in aday gösterilmemesine tepki gösterdi.

Kulübün web sitesinden atılan tweet'te "Türkiye’nin 1 numarası tartışmasız Harun Tekin’dir ve siz ikinci kaleciyi seçiyor olmalısınız!" denildi.

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