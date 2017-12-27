Bursaray'a 'Yılbaşı' düzenlemesi

Bursaray, yılbaşı gecesi saat 02:00’a kadar hizmet verecek.

Bursaray seferlerinin yılbaşı gecesi saat 02:00’a kadar süreceğini belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, ipekböceği seferlerinin ise normal saatinde tamamlanacağını söyledi. Raylı sistemler yanında otobüs hatlarında da yılbaşı sebebiyle bazı düzenlemelere gittiklerini ifade eden Başkan Aktaş, S1, S2, 25A, 3C, 4G ve 35E numaralı hatlara ek seferler konulduğunu söyledi.

Başkan Alinur Aktaş, “2017 yılının son toplantısını kazasız belasız tamamladık. Bu dönemde vefat eden üyelerimiz oldu. Onlara Allah’tan rahmet diliyorum. 2018 inşallah kazasız belasız, savaşların yaşanmadığı barış içerisinde geçer. Ülkemizin refahı anlamında da güzel bir yıl olur” dedi.