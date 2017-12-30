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31.12.2017 01:45

Bursa'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı

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Bursa'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı
BURSA’nın İnegöl ilçesinde kaza yapan araca çarpmamak için ani fren yapan yolcu otobüsüne arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

DHA- Kaza,Bursa-Ankara karayolu İnegöl ilçesi Rüştiye Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Bursa yönüne giden Ergün Şen yönetimindeki 26 US 695 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp, bariyerlere çarptı. Bu sırada arkadan gelen Bekir Güngör yönetimindeki 16 RH 8946 plakalı yolcu otobüsü de kaza yapan araca çarpmamak için ani fren yaptı. Aynı yöne giden Ercan Mutlu (45) yönetimindeki 26 UE 283 plakalı otomobil ise yolcu otobüsüne çarptı. Kazada, otomobilde sıkışan sürücü Ercan Mutlu ile eşi Nursel Mutlu ağır yaralandı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılan Mutlu çifti, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ercan Mutlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan karayolunun Bursa istikameti, araçların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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