Bursa'da çatıdan düşen işçi yaşamını yitirdi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde çatıdan düşen 50 yaşındaki işçi Süleyman Ender hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, OSB 2. Cadde üzerinde faaliyette bulunan fabrikanın çatısında çalışan 50 yaşındaki Süleyman Ender, dengesini kaybederek düştü.
Yaklaşık 8 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır yaralanan Ender’e ilk müdahaleyi mesai arkadaşları yaptı.
Durumu ağır olan Ender, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kalbi duran işçiye 1 saat kalp masajı yapıldı. Ancak Ender kurtarılamadı.
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