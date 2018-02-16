Burkay Düzce beklenen görev dağılımını yaptı

İl Gençlik Kolları Başkanı Burkay Düzce yönetiminde toplanan İstanbul İl Gençlik Kolları yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.
Cumhuriyet Halk Partisi Gençliğini 2019 seçimlerine taşıyacak olan il yönetim kurulunun görev dağılımı şöyle;
İl Gençlik Kolları Başkanı Burkay Düzce yönetiminde toplanan İstanbul İl Gençlik Kolları yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.
Cumhuriyet Halk Partisi Gençliğini 2019 seçimlerine taşıyacak olan il yönetim kurulunun görev dağılımı şöyle;
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