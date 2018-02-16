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16.02.2018 07:55

Burkay Düzce beklenen görev dağılımını yaptı

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Burkay Düzce beklenen görev dağılımını yaptı
7 Ocak 2018 Pazar günü yapılan CHP İstanbul İl Gençlik Kolları Kongresi'nde seçilerek İstanbul'un yeni İl Gençlik Kolları Başkanı olan Burkay Düzce yönetim kurulunda görev dağılımını gerçekleştirdi.

İl Gençlik Kolları Başkanı Burkay Düzce yönetiminde toplanan İstanbul İl Gençlik Kolları yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi Gençliğini 2019 seçimlerine taşıyacak olan il yönetim kurulunun görev dağılımı şöyle;

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