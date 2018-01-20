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20.01.2018 19:00

Burhan Kuzu yine sosyal medyayı salladı

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Burhan Kuzu yine sosyal medyayı salladı
Burhan Kuzu'nun attığı Twitter mesajı sosyal medyada gündem oldu.

AKP MKYK üyesi ve İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu'nun attığı Twitter mesajı sosyal medyada gündem oldu.

Albert Einstein "atom yaptığını" iddia eden Kuzu, 4.Dünya Savaşı'nın kesin galibinin "taş ve sopayı en iyi kullanan" Türkiye'nin olacağını iddia etti.

Kuzu mesajında şunu yazdı:

"Albert Einstein, atom yapmayı ABD’ye öğretti; ABD’nin Japonya’ya attığı bombayı ve yıkımı görünce çok üzüldü. Der ki '3.Dünya Savaşını bilmem ama, 4.Dünya Savaşı taş ve sopalarla yapılacak'. Şimdiden söyliyeyim 4.Dünya Savaşınının kesin galibi Biziz. Taş ve sopayı en iyi biz kullanırız."

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Kuzu'nun tweeti sosyal medyada alay konusu oldu:

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