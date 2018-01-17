  • BIST 113.935
  • Altın 163,980
  • Dolar 3,8189
  • Euro 4,6726
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 5 °C
17.01.2018 12:50

Burdur'da minibüs kamyona çarptı: 7 yaralı

»
Burdur'da minibüs kamyona çarptı: 7 yaralı
Burdur'da, yoğun sis nedeniyle meydana gelen kazada yolcu minibüsü, kamyona arkadan çarptı. Kazada, minibüsteki 7 kişi yaralandı.

Mesut MADAN / BURDUR, (DHA) -  Kaza, saat 09.00 sıralarında Burdur- Tefenni Karayolu'nun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Merkeze bağlı Çallıca köyünden Burdur'a yolcu getiren Mehmet Kazan (62) yönetimindeki 15 NN 955 plakalı minibüs, Karaçal mevkiinde yoğun sis nedeniyle sürücüsünün adı öğrenilemeyen, mermer ocağına ait 26 BN 946 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada, minibüs sürücüsü Mehmet Kazan ile araçta bulunan Yakup Gök (13), İbrahim Ünlü (13), Ali Evren (13), Rukiye Saktürk (63), Ganimet Çiçek (54) ve Şerife Yıldız (71) çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Burdur'da minibüs kamyona çarptı: 7 yaralı17 Ocak 2018 Çarşamba 11:38
  • Ehliyette yeni dönem!17 Ocak 2018 Çarşamba 11:35
  • 2 kardeşe cinsel istismarda bulunan büfeci tutuklandı17 Ocak 2018 Çarşamba 11:22
  • Mehmet Ali Birand'ın eşinden Erdoğan'a Kaftancıoğlu tepkisi17 Ocak 2018 Çarşamba 11:01
  • İncirlik'te bulunan Patriotların son durumu ne?17 Ocak 2018 Çarşamba 11:00
  • Emrah Serbes davasında yeni gelişme17 Ocak 2018 Çarşamba 10:56
  • 2017’de bütçeden müteahhitlere tam 38 milyar TL aktarıldı17 Ocak 2018 Çarşamba 10:53
  • Lice kırsalında 18 sığınak kullanılamaz hale getirildi17 Ocak 2018 Çarşamba 10:51
  • 'Çocuk gelin' davasında ibretlik ceza17 Ocak 2018 Çarşamba 10:46
  • Diyanet çok ‘bonkör’ çıktı: Bitmeyen camiye 10 milyon lira17 Ocak 2018 Çarşamba 10:27
    • FOTO GALERİ
    • 6 metrelik çukurun dibinde görünce itfaiyeyi aradılar
    • Vücut tipine göre iç çamaşırı nasıl seçilir?
    • 18’ine geldiği gün bekaretini satılığa çıkardı
    VİDEO GALERİ
    • Saray danışmanından OHAL açıklaması! Ne zaman bitecek?
    • İlhan Cihaner'den çarpıcı MİT ve FETÖ açıklaması
    • Hadise sahnede çılgına döndü...
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti