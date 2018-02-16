'Burası Türkiye… Hayatın pahalı, insan hayatının ucuz olduğu ülke'

Sözcü Gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, 3. havalimanı inşaatındaki ölümleri köşesine taşıdı.

Sözcü Gazetesi yazarı Murat Muratoğlu'nun "Avrupa fatihiyiz dünya üçüncüsüyüz!'" başlıklı köşe yazısı şöyle:



"Geçen günlerde bir iddia ortaya atıldı; “Havalimanı inşaatı sırasında 400 kişi öldü” diye… Buna karşın açıklama yapan Çalışma Bakanlığı; “30 bini aşkın çalışan bulunan inşaat sahasında” diye başladı, sadece “27 kişi ölmüştür” diye konuyu bağladı. Aaa o kadarcık ölüm her yerde olur!

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Eğer 400 kişi öldü iddiası olmasaydı, bizim bu 27 kişiden haberimiz dahi olmayacaktı. Peki, gerçekten 27 mi? Hangi kazalarda, nerede, ne zaman öldüler? İsimleri neler? Sorumluları kimler? Yetkililer hakkında işlem yapıldı mı? Dava açıldı mı? Yoksa kaza diye geçiştirilip üstü mü kapatıldı?

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Bir de bunlar ölenlerin sayısı? Var mı sakat kalanlar? İş göremez hale gelenler? Verirsin parayı, ölenle ölünmez dersin, susturursun aileyi… Ortamlarda konu açılınca 27 kişi öldü dersin… Hayır, 17 kişi öldü desen ne fark edecek ki? Kim nereden bilecek ki?

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Bugüne kadar 27 kişi ölmüş, tek bir haber yapılmamış! Üçüncü havalimanında çalışmak kutsal bir görev gibi görülüyor. Ölene şehit derler, geçiştirirler. İşçilerin ölüm haberini yaparsan ne vatan hainliğin kalır, ne vatanı satman!

Ölmeden çalışamaz mı bu adamlar? Sorsan diyecekler ki; “işin fıtratında var!” Sadece bu fıtrat Türkiye'de mi var? Diğer ülkelerde neden olmuyor bunlar?

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Arkadaş, iş kazaları ölüm oranında Avrupa birincisiyiz! Dünya üçüncüsüyüz! Böyle bir rezalet olabilir mi? Üçüncü dünya ülkelerinde bile bizden daha az ölüm oluyor. Hiçbir yetkilinin yüzü kızarmıyor! Sadece 27 kişi öldü denilip gurur vesilesi olarak sunuluyor! Demek sadece kamu spotu yayınlamakla olmuyor. Önlem de almak gerekiyor.

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Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre 2016 yılında 286 bin sigortalı çalışan iş kazası gerçekleşti. Bu kazalarda 2000'den fazla kişi öldü! Birkaç katı sakat kaldı, yaralandı… Millet her sabah savaşa gider gibi işe gidiyor, giden gelmiyor, acep nedendir?

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Yıl 1930… Amerika'da dünyanın en yüksek binası Empire State yapılıyor. O zamanın teknolojisini düşünün. İşçilerde ne koruma, ne çelik halat var. Ölen sayısı “beş”!

Soma'da maden kazası oldu, 301 kişi öldü. Erdoğan; “İngiltere'de 1862'de göçük olmuş, 204 kişi ölmüş, bakın Amerika'ya, teknolojisiyle her şeyiyle, 1907'de 361 ölü var” deyip benzer örnekleri gösterdi. Haklı dediler, alkışladılar.

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Bugün bu kazalar Amerika'da olsa, aileler bir havalimanı parası kadar tazminat alır. Oysa burası Türkiye… Hayatın pahalı, insan hayatının ucuz olduğu ülke…

İnşaatı devam eden 3'üncü havalimanına ilk inişin AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın doğum günü olan 26 Şubat'ta yapılacağı öğrenildi. Ha gayret… Biraz daha hızlı çalışsınlar da ilk uçak insin doğum gününde… Kalan sağlar bizimle!"



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