Burak Yılmaz bomba gibi döndü

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 18 Şubat Pazar günü sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz 'nde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlıkları bulunan Esteban Alvarado, Mustafa Akbaş ve Hüseyin Türkmen'in yanı sıra milli takım kampına giden genç kaleci Arda Akbulut katılmadı.

Antrenman öncesi tesislere gelen Trabzonlu Gençler adlı taraftar grubunun üyeleri, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla futbolculara gül verdikten sonra baklava ikram etti.

Daha sonra antrenmanı izleyen taraftarlar, teknik direktör Rıza Çalımbay'ı tribüne çağırarak, "Adam gibi adam Çalımbay" tezahüratları yaptı. Çalımbay da taraftarlara teşekkür ederek, takımı hep birlikte başarıya taşıyacaklarını söyledi.

Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda pas çalışmasının ardından yarı sahada taktik ağırlıklı maç yaptı.

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle Göztepe ve Gençlerbirliği maçlarında forma giyemeyen Burak Yılmaz, takımla çalışmalara başladı.